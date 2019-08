TEŠKO JE VJEROVATI, ALI NEKIMA JE HRVATSKA OBEĆANA ZEMLJA: ‘Puno sam radila vani, plaća na Malti je bila najbolja, ali…’

Gorući problem ove sezone poslodavci rješavaju uvozom radne snage

S obzirom na to da su Hrvatsku posljednjih godina napustile tisuće mladih i radno sposobnih kako bi gradili budućnost u zemljama poput Irske i Njemačke, domaći poslodavci morali su gorući problem turističke sezone rješavati uvozom radne snage. U Lijepu našu većinom dolaze radnici iz zemalja u još težem gospodarskom položaju. Jedan od primjera su i dvije mlade Ukrajinke Valentina Tereščenko (24) iz Čerkasija i Olha Valčuk (23) iz Dnjipra. One su sreću pronašle u jednom zadarskom kafiću.

“Vaša je gospodarska situacija bolja od naše pa smo prijateljica i ja odlučile ovo ljeto raditi u Hrvatskoj. Meni je najprije stigla mama Katarina koja se zaposlila u jednom hotelu nadomak grada, a nakon nje i sestra Anna, koja se odlučila za Zagreb. Došle smo preko jedne agencije i mogu vam reći da nismo požalile. Ja sam radila i na Malti, i u Grčkoj i na Cipru i iako je plaća bila najbolja na Malti nakon što bih platila smještaj ostalo bi mi manje nego ovdje u Zadru, stoga bez zadrške mogu reći da mi je vaša zemlja najbolje legla. Posao je dobar, ljudi dragi, kako kolege tako i mušterije i stvarno se ne mogu požaliti. A i Zadar je predivan. Doduše, slabo sam ga stigla obići jer popodne radim, a jutrima spavam, no ono što sam vidjela mi se jako svidjelo”, rekla je Valentina za Zadarski list.

Oduševljena gradom

“Zadovoljna sam, sve mi odgovara i baš mi je drago što sam došla upravo ovdje. Posao je dobar, nemam zamjerki, a i sve ostalo. Ne stignem puno ići po gradu no Morske orgulje i Pozdrav Suncu sam vidjela, a to je, kako sam čula, ono najzanimljivije što nudite. Puno se radi pa slobodnog vremena i nema za bacanje tako da nam je ritam: spavanje do kasno, odlazak u kupovinu i onda posao. Kuhamo kući i za razliku od Cipra gdje je bilo teško naći sve namirnice na koje smo naviknule u Ukrajini, ovdje, kako sam vidjela, imate izvrstan izbor hrane”, dodala je Olha.

Ovim putem pohvalile su se i time da su naučile i nekoliko hrvatskih riječi.

“Imamo dosta sličnih riječi, a govorimo i engleski i turski pa kada pribrojimo i ruski, alat za snalaženje u stranom svijetu je spreman”, dodaju djevojke.

Poljska obećana zemlja

Istaknule su potom da je mladim Ukrajincima obećana zemlja Poljska, ali napominju:

“Poljska je konzervativna zemlja, kako čujemo sve više i više i to nam se ne sviđa. Uz to, tamo je još snažna industrija i naši sunarodnjaci rade uglavnom po tvornicama, a nas dvije to nije zanimalo. Više nam se sviđa vaše društvo koje je na sreću još uvijek liberalnije od poljskoga. Mlade smo i želimo se družiti s otvorenim mladim ljudima, osjećati se slobodne pa je naš izbor ipak Hrvatska prije Poljske”.

Za kraj su poručile da se iduće godine namjeravaju vratiti u Zadar.