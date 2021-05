I HRVATSKA IMA EKSPERIMENTE – USKORO ‘FEJK’ SVADBA: ‘Neće biti pravi mladenci, ne možemo im diktirati. Imamo simulaciju’

‘Maske ćemo maknuti kada budemo imali odličnu epidemiološku situaciju procijepljenost nemanju od 60 posto, ali prekid nošenja maske je jedna od velikih motivacija za ljude da se cijepe’, smatra Ivan Đikić

U Hrvatskoj uskoro kreću testna okupljanja koji će poslužiti kao epidemiološki eksperiment, a sve kako bi se doznalo je li ubrzo moguć povratak u “staro normalno” koje je pokrenulo cijepljenje.

Slavlja, fešte, svadbe, koncerti, rukovanja, grljenja, poljupci i smijeh – i to sve bez maski. Proteklog vikenda španjolskim ulicama zavladali su partijaneri i sangrija, nakon šest mjeseci lockdowna, policijskog sata i propusnica.

“Lijepo je ponovno vidjeti sve ljude na ulicama. Dugo smo bili zatvoreni i bilo je teško. Bila sam jako iznenađena, ali sretna. Mislim da se kontrolira. Da, loše je ako se nećemo pridržavati mjera, jer se opet možemo vratiti lockdown. Moramo paziti i poštivati mjere”, rekla je jedna Španjolka.

Hrvatski eksperimenti

Premda su ponedjeljkom brojke novozaraženih uobičajeno manje, ta brojka ulijeva malo nade da bi stvari uskoro mogle krenuti na bolje. Zagrebački Stožer traži relaksaciju postojećih mjera, a neovisno o njima kreću i hrvatski eksperimenti, piše RTL.hr.

“Ovo je bila idealna prilika da se nas nekoliko prijateljica prijavi i da imamo NAPOKON jedan pravi izlazak”, rekla je Zagrepčanka Renata Gubić koja će sudjelovati na zabavi. Ulaznice za organizirani izlazak imaju samo oni koji su cijepljeni s obje doze ili oni koji su preboljeli koronavirus.

Nakon probnog domjenka, u subotu će biti organizirana i “fejk” svadba. “Neće biti pravi mladenci, jer ne možemo mi diktirati mladencima koje će oni uzvanike zvati, i sad je to bilo kratkoročno za organizirati imamo simulaciju. Sve će se odigravati na pravoj svadbi“, izjavila je predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Žakline Troskot.

Dosad procijepljeno 26 posto odraslih

U Hrvatskoj je dosad procijepljeno gotovo 880 tisuća ljudi, u postotku – 26% odraslih, od čega je dvije doze primilo oko 250 tisuća građana, odnosno 7,5 posto. Još 130 tisuća prijavljenih građana čeka na cijepljenje.

Ivan Đikić smatra da kraja trenutnom načinu života nema ni ove, ali ni iduće godine. “Vjerujem da ćemo uspjeti kontrolirati pandemiju do kraja godine. Hoćemo li na taj način uspjeti ukloniti virus? To je pitanje za cijeli svijet, cijepljenjem to možemo postići. Maske ćemo maknuti kada budemo imali odličnu epidemiološku situaciju procijepljenost nemanju od 60 posto, ali prekid nošenja maske je jedna od velikih motivacija za ljude da se cijepe”, poručio je Đikić.

Svjetska zdravstvena organizacija svojevremeno je izvijestila da se mora procijepiti približno 60 do 70 posto populacije da bi se zaustavilo širenje zaraze. “Nažalost se sada te procjene pojavljuju da je za britanski soj taj broj veći. Originalna procjena od 70 posto bila je za wuhanski, vjerujem da ćemo imati maske i na jesen, samo nećemo imati nekih katastrofa, nemamo uporišta da kažemo da je sve gotovo”, rekao je član Vladina znanstvenog tima Ozren Polašek.

Gordan Lauc je pak odavno proglasio pobjedu nad koronavirusa te smatra da je krajnje vrijeme da prestanemo pričati o pandemiji. “Da se mene osobno pita, ja bi sada ukinuo sve mjere. Maske imaju vrlo mali efekt danas i nema velike potrebe za nošenjem maske. I prilično smo sigurni da je ova priča gotova jer ne zaboravite brojeve koje objavljujemo danas su brojke zatraženih od prije osam dana”, smatra Lauc.

