I GLAVNI KOALICIJSKI PARTNER PROTIV HDZ-A: Vrdoljak poručio ministru Mariću: ‘I ja sam si isplaćivao minimalac’

Zakonske izmjene dovele bi u pitanje poslovanje tisuća malih poduzetnika.

Ni nakon što je ministar Zdravko Marić objasnio da se u izmjene Zakona o doprinosima ide kako bi se spriječile zlouporabe, ne stišavaju se kritike najavljenih novih zakonskih odredbi prema kojima bi si direktori malih tvrtki mali isplaćivati plaću od oko 10 tisuća kuna bruto. Mali poduzetnici za koje bi to značio krah poslovanja, jer je iznos propisane plaće oko 40 posto od sadašnjeg, zamjeraju ministru što ih je gotovo sve izjednačio i prozvao lopovima.

HDZ nema ni podršku koalicijskog partnera

Oštru kritiku za najavljenu izmjenu zakona uputio je Ivan Vrdoljak, predsjednik koalicijskog HNS-a. Budući da je i sam u politiku ušao iz biznisa, sam je osnivao startup tvrtku i isplaćivao sebi minimalac, s tim iskustvom za Jutarnji list kaže kako treba naći drugi način za sprečavanje zloporaba.

“Nećemo dopustiti da zbog 100 prevaranata 100.000 poduzetnika ima problem, jer ogromna većina njih pošteno i vrijedno radi. Osobno sam sam sebi isplaćivao minimalac nakon što sam osnovao startup tvrtku, jer sam ulagao u ljude, kupovao računala i licence”, objašnjava Vrdoljak. Iz njegovog stava može se zaključiti kako ovakav zankonski tekst na glasovanju u Saboru ne bi dobio potrebnu većinu. HNS je to u svom službenom priopćenju i jasno potvrdio: “Takve izmjene i dopune Zakona o doprinosima neće imati našu podršku i HNS će tijekom e-savjetovanja predložiti izmjene tih odredbi.

Ministar Marić pokušava smiriti situaciju

Prijedlog koji je pušten u javnu raspravu ugrožava na tisuće poduzetnika i startupova u hrvatskom društvu i istodobno potiče antipoduzetničku klimu. Kao liberali i stranka koja se bori za porezna rasterećenja plaća i poticanje poduzetništva, smatramo da je nedopustivo stvarati klimu da su svi poduzetnici skloni zlorabiti sustav – nužno je pronaći drugi način za suzbijanje zloporaba, umjesto da se zbog manjeg broja poduzetnika kažnjavaju svi poduzetnici”, priopćili su iz HNS-a i dodali kako cilj mora biti zaštita i poticanje poduzetništva, za što će se HNS uvijek boriti”.

Marić s druge strane pokušava umiriti javnosti i napominje kako će se sporne izmjene odnositi samo na one direktore koji u svojim tvrtkama nisu prijavljeni na puno radno vrijeme. Naime, ono koji rade svega nekoliko sati uplaćuju manje doprinosa, a istovremeno ostvaruju puno pravo na zdravstveno osiguranje. To je jedan od problema koji se želi riješiti. No, ministar financija tvrdi da će sve primjedbe upućene na prijedlog zakonskih izmjena koje stignu do kraja javne rasprave, 6. rujna, biti razmotrene. One koje imaju uporišta bit će i uvažene.

“Za one članove uprava koji su prijavljeni na puno radno vrijeme ove izmjene nisu ni predviđene, i na njih se to ne bi trebalo odnositi. Ono na što ciljamo su pojavni oblici koje smo uvidjeli, da se dobar dio poduzetnika prijavljivao na minimalne plaće, na nepuno radno vrijeme, pa tako imamo situaciju da za 12 minuta prijave, odnosno za 48 kuna mjesečno troška, imate pravo na puno zdravstveno osiguranje i mirovinski staž”, pojašnjava Marić.

I oporba je protiv izmjena Zakona o doprinosima

Prijedlog su napali i u oporbi, pa je tako čelnik Mosta Božo Petrov jučer poručio kako će jedini rezultat Plenkovićeve Vlade biti povećani egzodus mladih i obrazovanih pojedinaca iz Hrvatske.

“Ne vidim niti jedno racionalno objašnjenje iza ovog poteza i zašto Vlada želi ugroziti marljive pojedince koji godinama pridonose državnom proračunu i hrabro plivaju u moru birokracije i beskorisnih nameta. Čestitamo Andreju Plenkoviću, jedini rezultat njegove Vlade bit će povećani egzodus mladih i obrazovanih pojedinaca iz Hrvatske”, poručio je Petrov.

I Davo Bernardić predsjednik SDP-a uvjerava kako neće dopustiti ovakvu izmjenu zakona. “To je nešto što mi u SDP-u nećemo dopustiti. Ranije smo predložili smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 posto i na 10 posto u dijelu koji se tiče smještaja. Potrebno je rasteretiti hrvatsko gospodarstvo pa je između naših prijedloga i onaj da se smanji porez na dohodak, što bi trebalo omogućiti rast plaća u Hrvatskoj. Nedopustivo je da Vlada novim poreznim opterećenjem ovako udara na male obrtnike i poduzetnike”, rekao je predsjednik SDP-a.

HUP upozorava: Treba provesti procjenu učinka tog propisa

Hrvatska udruga poslodavaca smatra da će povećanjem koeficijenta u izračunu mjesečne osnovice za obračun doprinosa članovima uprava značajno utjecati na poslovanje malih i mikro poduzetnika te onih koji se sa svojim poslovnim idejama tek nastoje pozicionirati na tržištu.

“Hrvatska udruga poslodavaca stoga smatra da se Nacrt treba temeljiti na procjeni učinka propisa i vjeruje da će u dijalogu s resornim ministarstvom dobiti alternativni prijedlog. I u ovom slučaju, kao i u drugim najavama izrade zakona i akata, HUP ukazuje na važnost analize, odnosno, pripremu procjene učinka propisa prije samog donošenja zakona kako bi se pravovremeno sagledale posljedice takvih zakonodavnih odredbi u primjeni”, poručio je glavni direktor HUP-a, Davor Majetić.