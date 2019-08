IPAK IM VRAĆAJU NOVAC: Evo kako nepostojeća vila na Hvaru izgleda na Bookingu

Vila za 10 osoba na Hvaru koju su francuski turisti platili 6420 eura je zapravo gradilište, a zbog te je prijevare reagirao i Booking.com

Francuskinja Julie je s prijateljima preko popularnog servisa za iznajmljivanje Booking.com unajmila vilu na Hvaru za 10 osoba po cijeni od 6420 eura. No, kada su stigli na lokaciju, umjesto vile ih je dočekalo gradilište. Shvativši da je prevarena pokušala je doći do osobe na koju je objekt registriran, no ona se više nije javljala na telefon.

Priznali odgovornost

Francuski list Le Parisiene piše kako im ni Booking.com nije bio od pomoći. No, nakon natezanja s njihovim operaterima, ponuđen im je povrat novca kroz deset dana.

“U neku ruku su priznali svoju odgovornost što su preko svoje platforme omogućili poslovanje prevarantima”, istaknula je Julieina prijateljica Chloé za Le Parisiene.

Našli drugi smještaj

Na kraju su ipak dobili ispriku iz Bookinga te obećanje da će im uplatiti sav novac kojeg su potrošili na najam nepostojeće vile. U međuvremenu su uklonili taj objekt sa svoje službene stranice, ali fotografije su i dalje dostupne na jednoj francuskoj stranici za iznajmljivanje.

Grupa Francuza je lutala cijelog dana tražeći smještaj. Naposlijetku su prenoćili u hotelu, a sljedećeg dana su unajmili drugu, ovaj put stvarnu vilu zahvaljujući dobrim ljudima i brzini kojom se vijest proširila.