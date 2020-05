I DOK VLADAJUĆI TRAŽE IZBORE NA LJETO, OPORBA PORUČUJE: ‘Raspuštanje Sabora ne znači nužno da ćemo na birališta, evo i zašto’

“Ovo su izbori samo za njih, a ne za narod. Do samoga kraja krili su datum izbora. To ne znači nužno da će profitirati jer će morati objasniti građanima kako odjednom, nakon što smo bili u karanteni te je bila zaustavljena gospodarska aktivnost, možemo svi na izbore”, kaže Grmoja

Nakon što je vladajuća koalicija najavila raspuštanje Sabora i skorašnje izbore, o tome su na Hrvatskom radiju govorili član Predsjedništva HDZ-a Darko Horvat te saborski zastupnici Arsen Bauk iz SDP-a, Nikola Grmoja iz Mosta te Stjepan Ćuraj iz HNS-a.

“Mi primamo na znanje volju parlamentarne većine da skrati sebi mandat pet mjeseci, nećemo ih pištoljem tjerati da ostanu na vlasti još pet mjeseci, a što se tiče glasanja u ponedjeljak, s obzirom na to da vladajući sami mogu raspustiti Sabor, naše im ruke ne trebaju. Kako ćemo se postaviti, razmotrit ćemo tijekom vikenda”, poručio je Bauk.

Grmoja tvrdi da termin izbora isključivo odgovara HDZ-u.

“Ovo su izbori samo za njih, a ne za narod. Do samoga kraja krili su datum izbora. To ne znači nužno da će profitirati jer će morati objasniti građanima kako odjednom, nakon što smo bili u karanteni te je bila zaustavljena gospodarska aktivnost, možemo svi na izbore, a čak to mogu i oni koji su u samoizolaciji. Mi ćemo isto vidjeti kako ćemo glasovati i postaviti se u ponedjeljak, možda pustimo vladajuće da sami otkupe ove žetončiće, a uostalom, oni imaju većinu”, kaže Grmoja i dodaje:

‘Osnovni uvjet je sigurnost’

“Osnovni je uvjet sigurnost održavanja izbora što se tiče epidemiološke slike. Samim raspuštanjem Sabora ne znači nužno da ćemo na izbore. Ako se nešto dogodi u idućih 30 dana… Vjerujem da će predsjednik razgovarati sa strukom o epidemiološkoj situaciji kako bi se mogli provesti izbori i da će on donijeti odluku. Do sada nam je iskustvo bilo da se prvi i posljednji datum odbace i da se bira između srednja dva. Tako će vjerojatno biti i ovoga puta. No, ponavljam, raspuštanje Sabora ne znači nužno, ako ne budu sigurnosni uvjeti ispunjeni, da će se izbori i održati.”

Ministar Darko Horvat pak kaže da u demokratskom parlamentarnom sustavu nitko nikoga ne tjera na nešto pištoljem, referirajući se na Baukovu izjavu:

“Takva je retorika pomalo i smiješna. Ali eto, čuli smo i puno težih riječi od oporbe. Premostili smo mi mnogo veće probleme, pa i ovaj. Parlamentarna većina je sjela za stol i u ponedjeljak raspuštamo Sabor. Tijekom godine sam slušao različite ideje, a mi smo velik dio bitke protiv koronavirusa dobili. Moramo revitalizirati gospodarstvo, za to smo spremni još jednom stati pred građana te tražiti novi mandat.”

‘Je li to bolje nego pištolj?’

Na to je ponovno reagirao Bauk.

“Evo ispravit ću se, nećemo vas na koljenima moliti. Je li to bolje nego pištolj? Imali ste i vi u HDZ-u ‘pravu retoriku’ kod unutarstranačkih izbora. Evo, gospodin Horvat govori jedno, a gospodin Čuraj priča o tome kako se izbori možda neće niti održati, imamo tu širinu pogleda. Osobno bih htio da kampanja bude što kraća i da bude argumentirana rasprava”, dodaje Bauk.

Grmoja kaže kako kampanja neće biti u normalnim okolnostima i dodaje:

“Upitno je kako potaknuti ljude da izađu na izbore. Imat ćemo visoke temperature, socijalnu distancu, redove na biračkim mjestima i naravno da su u prednosti oni koji imaju ‘stranačku vojsku’. Mnoge slobode su kroz ovo vrijeme bile ugrožene, mi smo bili jedini koji su bili protiv toga da se ovlasti predaju Stožeru, to se pokazalo točnom procjenom. HDZ je stavio šape na Stožer. Evo vidimo da primjerice Božinović uopće ne daje mogućnost ljudima da odgovaraju na pitanja. Pokazuje se da se Stožer želi iskoristiti u smislu političke promidžbe.”

Kaže i da im je svejedno koliko će dugo kampanja trajati.

“Mislim da će vladajući nastojati skratiti vrijeme, a imaju i državne resurse koje koriste za sebe.”

Kada će se raspustiti Stožer civilne zaštite?

Kampanja će biti dovoljno duga da kolega Grmoja poruči narodu što želi, ali hoće li ga slušati, to ćemo vidjeti. Kampanja će biti pod okolnostima kakve do sada nismo imali. Sve do trenutka dok se nije počelo kompromitirati ono što Stožer radi, bili smo svjesni činjenice da Stožer u kojem je prirodno i normalno da se u njemu nalaze ministri unutarnjih poslova i zdravstva te da se u njemu nalaze epidemiolozi. Ljudi iz HDZ-a u Stožeru nisu napravili ni jednu pogrešku. Ispitivanje javnoga mišljenja ide u smjeru toga da nam je potrebna stabilna vlada. Stožer će se ukinuti onoga trenutka kada za njega više ne bude potrebe, kada prijetnje koronavirusom više ne bude.

To je problematično Bauku:

“Zanimljivo mi je ovo pozivanje na narod, niste dobili povjerenje od njih jer s HNS-om koji je bio na našoj listi vladate državom. Imate povjerenje žetončića, a ne naroda. Velik će biti izazov za sve stranke da vode kampanju u ovakvim okolnostima. Može se dogoditi da netko tko je istaknuti kandidat završi cijelu kampanju u samoizolaciji ili u bolnici. Ovo su sve nove okolnosti.”

Grmoja komentirao Škorinu izjavu

Grmoja je komentirao i izjave Miroslava Škore o tome da su “teški pregovarači”.

“Nama se ne mogu ponuditi pozicije kojima bismo bili zadovoljni, već mi tražimo istinske promjene. Mi ne žmirimo na kriminal i korupciju. Odgovornost je na Miroslavu Škori da nakon rezultata na predsjedničkim izborima okupi što širu frontu.”