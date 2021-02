DARIO JURIČAN OPROSTIO SE OD BANDIĆA: ‘Prerezao je danas zadnju etiketu’; Nižu se i reakcije brojnih političara

U noći sa subote na nedjelju u 66. godini života od srčanog udara preminuo je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Od zagrebačkog gradonačelnika opraštaju se brojni prijatelji i suradnici, a redatelj, aktivist i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan također se na Facebooku oprostio od Bandića. Juričan je otkrivao i pisao o aferama Milana Bandića te napravio film o njemu naziva “Kumek”.

Na Facebooku je, povodom smrti Milana Bandića, objavio njegovu fotografiju kako izlazi iz Remetinca 2014. godine uz natpis: “Prerezao je danas zadnju etiketu”.

Na smrt Milana Bandića reagirali su i Jadranka Kosor, Renato Petek, Tomislav Stojak…

All we are is dust in the wind

— Renato Petek (@RenatoPetek) February 28, 2021