Petak će biti uglavnom oblačan s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prenosi Danas.hr. Padat će ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, a kasnije će se preseliti u središnje krajeve. Do kraja dana kiša će "okupati" cijelu zemlju.

Narančasto i žuto upozorenje izdano je za cijelu zemlju. Zagrebačka, karlovačka, gospićka te riječka regija najugroženije su od mjestimice obilne kiše. Moguće su bujične i urbane poplave. I dok za ostale regije vrijedi i žuto upozorenje radi grmljavine, najgore bi moglo biti u Rijeci koja je i pod narančastim meteoalarmom zbog izraženih pljuskova s grmljavinom, mogućim nevremenom.

S druge strane, osječka, kninska i dubrovačka regija mogu očekivati lokalno izražene pljuskove i grmljavinu.

Naposljetku, jako jugo, bura ili vjetar očekuju ostatak Hrvatske.

Cijeli dan očekuje nas postupno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, već ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i u središnjim krajevima, a do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje. Pljuskovi i grmljavina mjestimice će biti jače izražen praćeni obilnom oborinom, jakim i olujnim vjetrom, ponegdje i tučom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izražene pljuskove na udare jak i olujan. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverac i lokalno u jačanju. Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 30 do 34 °C.