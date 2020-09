OBLACI MEDITERANSKOG URAGANA NAD DALMACIJOM: Jako nevrijeme obrušilo se na jug zemlje, za dijelove Hrvatske izdali meteoalarm

Popodnevna promjena vremena u Dalmaciji povezana je s prisutnošću mediteranskog uragana koji se trenutno nalazi i jača nad Jonskim morem i mogao bi prerasti u uragan prve kategorije

Pravo ljetno vrijeme s temperaturama koje su ponegdje dosezale i 33 stupnja Celzijeva, u popodnevnim satima zamijenilo je grmljavinsko nevrijeme. Tako se i dio Dalmacije našao na udaru oblaka iz uragana koji je najsnažnije zahvatio područje Grčke, odnosno tamošnjih otoka u Jonskom moru.

SADA JE I SLUŽBENO, MEDITERANOM HARA URAGAN: Izdan je najviši stupanj upozorenja, prva na udaru je Grčka

Obilna kiša na širem području Splita

Kako javlja Dalmacija danas, u popodnevnim satima u Dalmatinskoj Zagori od Knina preko Cetinske krajine do Zabiokovlja bilo je mjestimičnih grmljavinskih pljuskova. Do 18 sati najviše kiše je palo u Glavini Donjoj kod Imotskog – 18 litara po kvadratnom metru. U Šestanovcu je palo 17 litara, u Zadvarju 14, u Splitu šest, Trilju pet, a u Sobreču i Hrvacama tri litre po četvornom metru.

Crometeo javlja da su obilne oborine u okolici Zadvarja pale u svega desetak minuta što je stvorilo lokalne bujice. Pljuskovi su mogući još nekoliko sati, a onda će do kraja tjedna ipak prevladavati suho vrijeme. Noćas se očekuje bura koje će puhati i tijekom sutrašnjeg dana i to kao umjerena do pojačana u Dalmaciji.

Cassildi malo fali do uragana prve kategorije

Današnja promjena vremena u Dalmaciji povezana je s prisutnošću izvantropskog sustava, odnosno mediteranskog uragana koji se trenutno nalazi i jača nad Jonskim morem. Sustav se zove Cassilda i sljedeća 24 sata donijet će ekstremno vrijeme dijelovima Grčke.

Crometeo piše da je prosječna brzina vjetra sustava Cassilda 110 km/h te da ako pojača za još 10 km/h, imat će ekvivalent uragana prve kategorije. To bi se, prema prognozama, trebalo dogoditi večeras. Predviđa se da bi najviše štete mogli pretrpjeti otoci Zakintos i Kefalonija u Jonskom moru, te zapadni dijelovi Peloponeza.

Crveni alarm za područje Velebitskog kanala

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za sutra je izdao crveni alarm za područje Velebitskog kanala gdje bi bura mogla imati udari 35 do 70 čvorova, odnosno do 130 km/h. Žuti alarm oglašen je za Kvarner i Kvarnerić, gdje se očekuju udari vjetra i do 100 km/h. Žuti alarm oglašen je i za Splitsku regiju te Južnu Dalmaciju, ali ondje bi vjetar ipak trebao biti nešto slabiji do 75 km/h.

Prognoza DHMZ-a za petak kaže da će na Jadranu biti pretežno sunčano, na južnom dijelu povremeno uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti u noći i prijepodne većinom oblačno još ponegdje s kišom, a zatim od sredine dana razvedravanje. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, poslijepodne u slabljenju. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 22, a na Jadranu 25 i 30 °C.

NA SREDOZEMLJE STIŽE MEDITERANSKI URAGAN: Vjetar od 200 km/h, obilne oborine, pijavice, tornada… A završava – velikom materijalnom štetom