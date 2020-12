I DALJE VAM NISU JASNE STVARI OKO E-PROPUSNICA? Državni tajnik pokušao odgovoriti na sva pitanja, no jedno je ipak zaobišao

Sustav je spreman, ističe se , no čekanje ovisi o broju zahtjeva

Od 23. prosinca zabranjuje se kretanje građana među županijama, još restrektivnije nego je bilo u ožujku. No, ne svima. Možete kamo želite uz potvrdu rezervacije smještaja, ali iznimke su i određena zanimanja.

Uz potvrdu poslodavca koju možete isprintati s internetske stranice Ravnateljstva civilne zaštite i unesene sve podatke moći će putovati svi koji rade na održavanju prometa ili opkrbi, medicinari i veterinari, dostavljači lijekova i sanitarnog materijala, a tu su zaposleni na održavanju komunalnih djelatnosti, vodoopskrbe, kao i opskrbe energentima.

Propusnice mogu zatražiti samo fizički građani

Propusnice, barem tako stoji u službenom dokumentu MUP-a, ne izdaju se na određen rok, nema kazni za kršenje iako se skreće pozornost građanima da mogućnost putovanja koriste isključivo radi posla. E-propusnice izdaju se putem internetske stranice koja je u funckiji od ponedjeljka.

Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, za RTL je objasnio sve detalje o propusnicama. Prije svega, istaknuo je kako je sustav spreman za izdavanje propusnica, no oko rokova koliko će se čekati na propusnicu, nije bio određen, “To ovisi o broju zahtjeva za propusnicama. Sada propusnice izdaju županijski stožeri Civilne zaštite i Ravnateljstvo Civilne zaštite, na njima je da relativno brzo odgovaraju na zahtjeve i teško je procijeniti koji će broj propusnica biti. Budući da se radi o tome da u odnosu na period koji smo imali na proljeće, ovoga puta propusnice mogu zatražiti samo fizički građani”, pojašnjava.

‘Moguć je zastoj u zaprimanju’

Na komentare kako je sada proces kompliciraniji, no prošli put kada je ograničeno kretanje, ističe glavnu razliku: “Proljetos su propusnice izdavali poslodavci i druge institucije, ovoga puta samo na zahtjev fizičkog građanina koji za to mora imati valjanu potvrdu poslodavca da mu je neophodan za posao ili ide na liječnički pregled uz priloženu medicinsku dokumentaciju.”, kaže i priznaje kako postoji mogućnost zastoja: “Sustav je dobro dimenzioniran, ali ako dođe do velikog broja zahtjeva, moguć je zastoj u zaprimanju.”.

Ističe da je nemoguće predvidjeti hoće li, kao i prošlom valu, biti dva milijuna propusnica jer kaže da ih neke službe sada ne trebaju. “Liečnik sa liječničkom iskaznicom, ako radi u drugoj županiji. Određene službe će određenom dokumentacijom dokazati svoju migraciju između županija.”, navodi primjer.

A kako spriječiti zlouporabe?

Ipak, na pitanje kako će se spriječiti zlouporabe obzirom na to da nisu predviđene kazne, nije odgovorio, nego je tek ponovi kako je smisao mjera smanjiti kretanje među županijama.

