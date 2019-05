I BANDIĆ SE PRISJETIO TUĐMANA: ‘Bez njega, hrvatskog antifašizma i hrvatskih branitelja ne bi imali slobodnu demokratsku Hrvatsku’

‘Da nije bilo hrvatskog antifašizma iz Drugog svjetskog rata, hrvatskog antifašizma iz Domovinskog rata te hrvatskih branitelja, prvog hrvatskog predsjednika i njegove filozofije hrvatske pomirbe danas ne bi imali slobodnu i demokratsku Hrvatsku’, izjavio je zagrebački gradonačelnik povodom 97. obljetnice rođenja Franje Tuđmana

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u utorak, na 97. obljetnicu rođenja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, da bez hrvatskih branitelja i predsjednika Tuđmana i njegove filozofije hrvatske pomirbe danas ne bi imali slobodnu i demokratsku Hrvatsku.

“Da nije bilo hrvatskog antifašizma iz Drugog svjetskog rata, hrvatskog antifašizma iz Domovinskog rata te hrvatskih branitelja, prvog hrvatskog predsjednika i njegove filozofije hrvatske pomirbe danas ne bi imali slobodnu i demokratsku Hrvatsku”, izjavio je Bandić novinarima na zagrebačkom Mirogoju, gdje je s izaslanstvom Grada Zagreba položio vijenac i zapalio svijeću na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

‘Jedan je prvi, a svi ostali su drugi’

Naveo je da je neovisna i slobodna Hrvatska iznjedrena i na zasadama hrvatskog antifašizma od 1941. do 1945., preko ustavnih amandmana i razdruživanja te hrvatskih branitelja, na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Tuđmanom. Nažalost, ocijenio je Bandić, ona nije onakva kakvu su željeli hrvatski branitelji, pa i prvi predsjednik Tuđman – još bogatija i prosperitetnija s više zajedništva, složnosti, više sposobnih nego podobnih, te boljim životom za sve ljude. Iako je jedan dio stvari napravljen, Bandić je rekao kako je na njima da ne odustaju i idu dalje. Jer, poručio je, bez rada, solidarnosti i zajedništva te sposobnih a ne podobnih ljudi, nema naparedne i gospodarski prosperitetne Hrvatske.

Zahvalivši se svim hrvatskim braniteljima i prvom predsjedniku dr. Tuđmanu, Bandić je poručio: “Jedan je prvi, a svi ostali su drugi”. Smatra kako Tuđmanu to mnogi u hrvatskoj novijoj povijesti nisu mogli oprostiti. “Nijedan predsjednik i skoro svi premijeri. Nitko mu to nije htio priznati, ali to treba priznati”, kazao je Bandić.

‘Imao je hrabrosti reći MIloševiću – Ne!’

Podsjetio je da je Franjo Tuđman imao hrabrosti 1990. godine Slobodanu Miloševiću reći – NE, suprostaviti se velikosrpskoj agresiji te najjasnije, u pokretu HDZ-a, kojem je bio na čelu, izraziti ideju neovisne slobodne Hrvatske’.

Također, podsjetio je Bandić, bio je na čelu Republike Hrvatske kada je međunarodno priznata, i sredinom 1990-tih kada je reintegrirana u svoje granice.

“To je zasluga prvog hrvatskog predsjednika i hrvatskih branitelja”, istaknuo je Bandić.

Franjo Tuđman rođen je 14. svibnja 1922. u Velikom Trgovišću, a umro je 10. prosinca 1999. u Zagrebu.