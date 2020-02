I ANTE TOMIĆ KOMENTIRAO ONO O ČEMU OVIH DANA SVI PRIČAJU: ‘Franji Tuđmanu nije smetalo da ima ministra masona’

Književnik i kolumnist Ante Tomić komentirao je ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, masonstvo, inauguraciju Zorana Milanovića, himnu u izvedbi Josipe Lisac, novi ured bivše predsjednice te unutarstranačke izbore u HDZ-u i općenito stanje na desnici

Književnik i kolumnist Ante Tomić upoznat je u sklopu svoga posla sa svim zbivanjima u zemlji te je uvijek spreman dati svoje viđenje važnih događaja. Ovoga puta je svoje komentare podijelio s gledateljima emisije Pressing na N1 televiziji, a započeo je sa smjenom glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića za kojeg se doznalo da je mason. Tomiću to ne smeta, već ga brine što Jelenić nije puno učinio na svojoj funkciji.

“Nemam ništa protiv što je otišao jer me nije impresionirao svojim radom. Ja nisam tako uznemiren činjenicom da je netko mason. Ne vjerujem u teorije zavjere i u tajna mistična društva koja vladaju svijetom”, rekao je Tomić i upitao se zašto je do svega došlo baš sada.

“Zašto je sad morao otići čovjek koji je mason? Ako se HDZ poziva na Tuđmanovu baštinu, a Franji Tuđmanu nije smetalo da u Vladi ima ministra gospodarstva Nenada Porgesa koji je mason, ne znam zašto im to danas smeta. Znam nekolicinu masona i ne vidim zbilja čemu toliko povika oko toga”, istaknuo je Tomić.

Skromnost inauguracije

O inauguraciji petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, kao i o njegovom govoru ima samo riječi hvale. Svidjela mu se skromnost ceremonije i rečenica u kojoj je Milanović rekao kako bi se trebao prestati propitivati tuđi patriotizam.

“Ja mislim da je desničarska navika da za nekoga tvrde da mrzi sve hrvatsko. Uvijek ti nekakvi desničari vas optužuju za manjak patriotizma ili da vi mrzite domovinu i svoj narod. Kad gledate tko vas tako proziva – Glasnović, Hasanbegović, Karamarko, Željka Markić… i kad vidite da ti ljudi uzimaju mjeru hrvatstva – ako je to ona prava Hrvatska, onda ja mrzim sve hrvatsko”, veli Tomić.

Osvrnuo se i na interpretaciju državne himne u izvedbi Josipe Lisac te istaknuo kako je “to prekrasno zvučalo” iako je priznao da nije obožavatelj glazbene dive. Dodao je kako je to bila “jedna osjećajna i nadahnuta interpretacija državne himne. Lijepa naša je ljubavna pjesma i ona je to otpjevala onako intimistički i osjećajno kako nekakvu ljubavnu pjesmu”. Osvrnuo se i na kaznenu prijavu protiv pjevačice zbog izrugivanja himni.

“Čak i da to nije bilo tako dobro, prozivati nekoga zbog umjetničke slobode je naprosto skandalozno. Nisam se ni začudio kad sam vidio da je taj čovjek umiješan u neku prevaru. Nije me začudilo kako se tu uvijek isti tipovi javljaju, neki veliki Hrvati koji žele zaštititi Hrvatsku”, dodao je Tomić.

‘Desničari se mrze’

U svome stilu je prokomentirao i odluku bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da iskoristi svoje pravo na novi ured.

“Nisam baš jako marljiva osoba i ja usrdno podržavam svaki nerad i to da imamo ured bivše predsjednice je meni divno. Ja bih odmah želio biti bivši predsjednik. Mi objektivno ne trebamo baš ni predsjednika, ova zemlja bi se dosta dobro snašla i bez predsjednika. Koga briga za bivšeg predsjednika? I Stipe Mesić je imao taj ured pa nismo ništa čuli od njega”, komentirao je Tomić.

Potom se osvrnuo na unutarstranačke izbore u HDZ-u i muku s potpisima koju ima Miro Kovač. “Čuo sam da i kandidat za predsjednika Kovač ima problem s prikupljanjem potpisa i to mene ne čudi. HDZ-ovci su po prirodi uvijek bili jako bojažljivi ljudi. Oni se neće okrenuti protiv čovjeka koji je trenutno na vlasti. Glasat će za onoga koji je na vlasti.”

Smatra da Plenković nije zastranio i skrenuo ulijevo. “Moje je mišljenje da ćemo za novog predsjednika HDZ-a pričekati ipak nakon parlamentarnih izbora. Ne vidim gdje je Plenković to skrenuo ulijevo. Koje je on ustupke napravio HNS-u i Pupovcu? Što je on to svjetonazorski pomaknuo? Sanaderov HDZ je nesumnjivo lijeviji od ovog današnjeg. Ja ne vidim da bi Andrej Plenković mogao napraviti neku hrabru gestu kao što je Sanader otišao na pravoslavni Božić i čestitao pravoslavnim vjernicima”.

Ponovio je tezu da na desnici nitko nikoga ne voli. “Oni se svi mrze. Naravno da ih Škoro neće ujediniti. Oni se stalno zbog nečega mrze i ogovaraju.”

