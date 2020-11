HZZO UVEO MAIL ZA PRIGOVORE, OBITELJSKI LIJEČNICI OGORČENI: ‘Postupili su vrlo neprofesionalno i podmuklo’

HZZO će uspostaviti poseban mail za prigovore građana na rad obiteljskih liječnika koji ističu kako su ionako preopterećeni, a epidemija koronavirusa im dodatno otežava

Ravantelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Lucian Vukelić u nedjelju je, gostujući na RTL-u, obznanio kako se otvara e-mail adresa zovem.doktora@hzzo.hr na koju će pacijenti moći poslati pritužbe na rad liječnika. Dodao je kako postoji velik broj prigovora te da će kontrolori HZZO-a postupati kada ih zaprime. Ta je izjava izazvala lavinu reakcija, naročito od liječnika koji su ogorčeni time da ih se sada proziva zbog lošeg rada, a mnogi od njih su zbog epidemije koronavirusa na rubu izdržljivosti.

Na rubu izdržljivosti

“Sto dvadeset do 200 osiguranika dnevno, to je ogromna brojka koju nijedan kontrolor u HZZO-u, niti nijedan voditelj nikakve službe u direkciji ne može zamisliti. Liječnik i sestra koji su radili cijeli tjedan u ovakvim uvjetima, odradili su radnu subotu i u nedjelju idu u COVID ambulantu”, rekao je predsjednik Nadzornog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine i riječki obiteljski liječnik s više od 2100 pacijenata, Leonardo Bressan.

Kako ima građana koji će prigovoriti na rad svojih liječnika, tako ima i onih koji ih podržavaju. “Liječnici sada rade i više nego što treba i treba ih pustiti na miru i odat im samo poštovanje”, rekao je Riječanin Zvonko Pavličić.

Već propisane sankcije

No, HZZO će zaprimati samo prigovore, i to one utemeljene i s potpisom. Sankcije liječnicima su već propisane međusobnim ugovorima, kojima je propisano i da moraju biti dostupni na telefon sat vremena u smjeni. Oni kažu da su dostupni i puno više na telefonu, drštvenim mrežama, mailu ili aplikacijama za dopisivanje. Osim zaprimanja pacijenata u ordinacije i telefonskog izdavanja savjeta i lijekova, liječnici još vode bolovanja, određuju samoizolacije i idu u kućne posjete.

“Moram reći da je vrlo neprofesionalno i podmuklo postupio HZZO. Ispred njega odluke donosi ravnatelj koji nije stavio na raspolaganje cijelu silu liječnika koji rade u HZZO-u, onih koji rade administrativan posao. Nije ih ponudio na pomoć ili obiteljskim liječnicima ili bolničkim kolegama koji padaju s nogu od količine posla”, ogorčen je Bressan.

Sve učestaliji prigovori

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uspostavio je novu e-mail adresu zovem.doktora@hzzo.hr na koju osigurane osobe mogu poslati prigovor u slučaju da ne mogu uspostaviti kontakt s ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.

Nova adresa na koju građani mogu iznijeti prigovor uvedena je jer Ministarstvo zdravstva i HZZO zaprimaju sve učestalije prigovore osiguranika na otežano ostvarivanje zdravstvene zaštite u ordinacijama izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite, zbog nemogućnosti uspostave kontakta s ordinacijama osobno, putem telefona, elektronskom poštom ili na druge načine.

HZZO je zbog toga uspostavio novu e-mail adresu zovem.doktora@hzzo.hr na koju osigurane osobe mogu poslati svoj prigovor u kojem je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB i telefon za kontakt), te ime i prezime izabranog doktora na kojeg se osigurana osoba žali, priopćila je HZZO-ova Služba za odnose s javnošću.

Bez navedenih podataka, napominju, HZZO ne može postupiti, odnosno stupiti u kontakt s doktorom primarne zdravstvene zaštite i pomoći u žurnom rješavanju problema koji osigurana osoba ima.