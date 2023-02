Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je upozorenje zbog masovnih pokušaja krađe podataka. Građane mole da ne odgovaraju ako su primili bilo koji zahtjev sa sadržajem o "obračunavanju i odobrenom povratu troškova za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 116.19 eura" te molbom za "skeniranje QR koda". Dodaju i da je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati.

"Obavještavamo osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) da je u nedjelju 26. veljače 2023. godine s lažnih adresa poput info@hzzo-portal.com poslan veliki broj mailova s pokušajem krađe podataka. Ovim putem Vas upozoravamo kako smo u saznanju da je u tijeku tzv. "phishing" kampanja, odnosno pripremne radnje radi počinjenja prevare u kojoj se napadači lažno predstavljaju kao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ističemo da HZZO nije građanima slao nikakve poruke o povratu novca tako da je potrebno dostaviti broj bankovne kartice, datum njezina isteka i CVV. HZZO je poduzeo sve potrebne korake da zaustavi daljnje pokušaje lažnog predstavljanja i pokušaje krađe podataka", poručuju iz HZZO-a.

Ima i verzija na slovenskom jeziku

Neki su primijetili kako im je ovo sumnjičavo pa su odlučili unijeti lažne podatke kako bi se vidjelo što će se dogoditi.

"Vjerojatno će proći par dana dok do medija dođe info o novoj prijevari koja je počela ovih dana pa evo malog upozorenja za one koji nisu dovoljno pažljivi. Sve počinje s mailom od HZZO-a (naravno, fake mail) o Odobrenju povrata troškova zdravstvene zaštite za razdoblje veljače 2022. - veljače 2023. Mail je lijepo sročen, from polje je lijepo lažirano i netko bi mogao nasjesti. Nakon redirekcije ide se na lažiranu kopiju e-građani portala i nakon unošenja šifre iz maila nudi se autentifikacija uz pomoć banaka. Unio sam lažne podatke da vidim što će se dogoditi, očito je da u pozadini ide pokušaj logiranja na odabranu banku s poslanim podacima. Neke poruke o grešci su na slovenskom jeziku pa je to valjda prepravljeno rješenje koje služi i za varanje susjeda. Pa ako ste dobili ovakav mail možete ga slobodno baciti u smeće", napisao je jedan od korisnika na Facebooku.