Lijek koji se koristi kada pacijent pada u hipoglikemijsku komu do sada je bio besplatan tek za djecu do 15 godina, a ostali su morali plaćati doplatu od 43 eura. Međutim, iz HZZO-a javljaju kako je to prošlost te od sada lijek ide i bez doplate, piše Danas.hr.

"Ovaj lijek nam je spas za život, ali doslovno. On ga ima stalno sa sobom. U slučaju teške hipoglikemije može si ga sam ubrizgati. To je jedna kutijica s poklopcem i samo s jednim ubrizgavanjem spašava život", komentirala je Kristina Fazinić, majka dječaka kojem je dijabetes dijagnosticiran prije dvije i pol godine i za kojeg su lijek naručivali iz Njemačke, pa iz Slovenije i plaćali oko 100 eura. Druga opcija bila je primjena lijeka s iglom. Ta opcija za Kristinu je bila strašnija.

Pitanje sekunda

"Vi ne znate pogotovo u tom stanju kada ste u stresu: ajde se sad skoncentriraj, pa iz jedne ampulice prebacite u iglu, pa to ubrizgaj, pa da nema onih zraka. To je pitanje sekunda, ovo je doslovno otvoriš kutijicu ubrizgaš u nos i spasio si život", objasnila je Kristina.

Procjenjuje se da ovaj lijek treba 15 000 Hrvata. Među njima je i Davor Skeledžija koji ima dijabetes tip 1. "Ja ga imam doma. Imam i suprugu s dijabetesom. Nama u obitelji je to izuzetno važno. Jako je visoka statistička vjerojatnost da netko padne u hipoglikemijsko komu. Nalazi nam se na stoliću pored kreveta i na svu sreću nismo ga koristili", rekao je Davor.

Udruga Cukrići, ali i mnogi drugi, borili su se da lijek dođe na osnovnu listu lijekova HZZO-a. "Doneseno je da bude ponovno vraćen glukagon na osnovnu listu, mi smo se s tim složili, poslali dopis. Sad smo ponovno sretni i zadovoljni što je barem za naše najmlađe da mogu nekako biti sigurniji", rekla je Predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Zrinka Mach.

U Hrvatskoj je gotovo 700 000 oboljelih od šećerne bolesti, a mnogi to ni ne znaju. Donošenje Nacionalnog programa očekuje se tijekom iduće godine.