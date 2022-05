Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Mireli Čavajdi najvjerojatnije neće odobriti podmirenje troškova prekida trudnoće u inozemstvu, premda je ranije bilo tako najavljeno, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Bolnice su HZZO-u poslale dopise da je Čavajdi struka ponudila potrebni zahvat, a to je inducirani porod. S obzirom na to da Čavajda ne želi porod nego prekid trudnoće, to znači da je odbila zdravstvenu uslugu u Hrvatskoj pa HZZO smatra da je dvojbeno imaju li legalnu podlogu da joj odobri zahvat u Sloveniji, doznaje Jutarnji list.

Podsjetimo, pobačaj bi Mireli Čavajdi trebao biti omogućen i u Hrvatskoj, tako stoji u zakonu, no u našim bolnicama to odbijaju napraviti pozivajući se na priziv savjesti.

Ne može računati na refundaciju troškova

Ako Čavajda obavi medicinski zahvat prekida trudnoće u Sloveniji na svoju ruku, ne može računati na refundaciju troškova koji iznose oko 5000 eura.

Ovakva bi odbijenica HZZO-a bila potvrda i da je ministar zdravstva Vili Beroš obmanuo Čavajdu i čitavu javnost kada je rekao da će trošak zahvata snositi HZZO.

"Ako je odluka gospođe Čavajde da se zahvat učini izvan Hrvatske, zdravstveni sustav će to podržati te će troškove snositi HZZO, kao i kod svih drugih slučajeva kada se medicinski zahvati hrvatskih osiguranika iz opravdanih razloga obavljaju u inozemstvu", rekao je prije nekoliko dana Beroš.

U Petrovoj je bio liječnik koji joj je htio pomoći?

Posljednje informacije iz KB-a Sveti Duh bilo je da ne mogu obaviti postupak koji je Čavajda tražila, a da se on ne može obaviti niti u drugim ustanovama u zemlji. Predložili su da se Čavajda uputi u Ljubljanu.

No, neslužbena informacija Jutarnjeg lista jest da je u Petrovoj bolnici postojao liječnik koji je bio spreman pomoći Čavajdi, ali mu je naređeno da od toga odustane.