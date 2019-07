HZZO IMA DOBRU VIJEST ZA TURISTE: Liječnička pomoć bit će im dostupna u svakoj ugovornoj ordinaciji na Jadranu

Osiguranici HZZO-a mogu zatražiti pomoć u ugovornim ordinacijama primarne zaštite u mjestu privremenog boravka u slučaju akutnih stanja poput traume, akutne upalne i zarazne bolesti ili akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje

Hrvatski građani koji će tijekom ljeta boraviti na godišnjem odmoru izvan svoga mjesta prebivališta mogu zatražiti liječničku pomoć, uz predočenje zdravstvene iskaznice, u bilo kojoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite koja ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Osiguranici HZZO-a mogu zatražiti pomoć u ugovornim ordinacijama primarne zaštite u mjestu privremenog boravka u slučaju akutnih stanja poput traume, akutne upalne i zarazne bolesti ili akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje.

Pacijenti imaju ista prava kao i kod svoga liječnika

Pacijenti imaju pravo na isti opseg zdravstvene zaštite kao i kod svog izabranog doktora, što znači da mogu dobiti lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu, za što su u HZZO-u utvrdili određeni broj laboratorijskih postupaka.

Kako bi osigurala bolju dostupnost zdravstvene zaštite na obali i otocima, lokalna uprava i samouprava u dogovoru s turističkim zajednicama ugovorila je turističke ambulante u kojima se zdravstvene usluge plaćaju jer nemaju ugovor s HZZO-om. Domaći i strani turisti u te se ambulante mogu javiti radi konzultacija s liječnikom, za neke manje smetnje, ubode, opekotine od sunca, prehlade i manje ozljede ili da ih se uputi na specijalističku zdravstvenu zaštitu. Zdravstvene usluge tamo se plaćaju prema cjeniku Hrvatske liječničke komore, a ne mogu se dobiti uputnice ili recepti za lijekove.

Turističke ambulante i dodatni liječnički timovi

Ovoga ljeta u Istri, kao i lani, djeluju četiri turističke ambulante sa sedam timova, i to u Puli, Labinu, Rovinju i Poreču, doznaje se od ravnatelja Istarskih domova zdravlja Ante Ivančića. Za rad istarskih turističkih ambulanti Ministarstvo turizma i Istarska županija osigurali su 160.000 kuna. Dubrovačko-neretvanska županija tijekom turističke sezone od 1. srpnja do 31. kolovoza financira dodatne liječničke timove u Dubrovniku, na Šipanu i Lopudu, Korčuli, Lumbardi, Veloj Luci, Orebiću, Trpnju, Slivnu i Pločama. Ove godine za rad dodatnih timova osigurano je 720.000 kuna, pri čemu najveći dio sredstava daje županija.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji nema turističkih ambulanti, no tijekom turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna povećava se broj timova hitne medicinske pomoći, doznaje se od privremene pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb županije Diane Luetić. Županija je iz proračuna za tu svrhu izdvojila 850.000 kuna. U HZZO-u napominju da su za hitnu medicinu na državnim cestama tijekom turističke sezone od lipnja do rujna osigurali dodatna sredstva županijskim zavodima za hitnu medicinu. Dodatni 21 tim hitne medicine dežura na dionicama autocesta i državnih cesta, za što je HZZO osigurao 7,9 milijuna kuna.

DETALJNE UPUTE HZZO-A: Što ako se razbolite na ljetovanju?