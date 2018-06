HZZO HTIO UTJERATI KAMATE ZBOG SVOJE GREŠKE PA IPAK ODUSTAO: Prijetili joj i ovrhom, a sad odjednom okrenuli ploču

Pitanje je bi li HZZO bio toliko “velikodušan” da se o birokracijskom paradoksu nisu raspisali mediji.

Ana Filipović je zbog komplikacija u trudnoći bila na bolovanju 2016. godine, no HZZO je pogrešno obračunao iznos njezine plaće na bolovanju pa je ispalo da joj je dio novca preplaćen. Kada su shvatili svoju grešku, HZZO je, prijeteći ovrhom, tražio ne samo da im vrati preplaćenih 5000 kuna nego i zatezne kamate, čiji bi se iznos mogao kretati oko 2000 kuna, obzirom na to da im je trebalo dvije godine da postanu svjesni svog propusta. No njoj su dali osam dana, prije nego što pokrenu instrumente prisilne naplate.

VIRALAN STATUS MAJKE ZBOG KOJEG BI SE DRŽAVA TREBALA SRAMITI: Komplikacije u trudnoći, krivi izračun HZZO-a i bizaran epilog

Nakon što su o njenom slučaju pisali mediji, HZZO je ipak malo promijenio ploću. Sada, kako prenosi Dnevnik.hr, odustao je od toga da ovrhom naplati i kamate te se hvale kako su već kontaktirali gospođu i rekli da ne mora plaćati kamate.

Ističu i kako “u slučajevima kada je dođe do pogrešne isplate pogreškom djelatnika HZZO-a, osigurana osoba ne snosi trošak zateznih kamata”. Ponovo, ostaje pitanje zašto su joj onda prijetli ovrhom ako ih ne plati.

Priopćenje HZZO-a prenosimo u cijelosti.

”HZZO je upoznat s konkretnim slučajem, no zbog zaštite osobnih podataka ne možemo otkrivati potpune detalje iz ovog slučaja.

Povremeno, no vrlo rijetko, zbog pogreške prilikom unošenja podataka događaju se nepripadne isplate naknade plaća za privremenu nesposobnost na radu (bolovanje) za vrijeme komplikacija u trudnoći.

Provjerom u evidenciji zasigurno možemo reći da nije riječ 1000 slučajeva nepripadne isplate plaća, riječ je o nekoliko slučajeva u ovoj godini.

U ovom konkretnom slučaju došlo je do različitog obračuna s obzirom na broj radnih sati osigurane osobe. U slučajevima kada je dođe do pogrešne isplate pogreškom djelatnika HZZO-a, osigurana osoba ne snosi trošak zateznih kamata.

HZZO je stupio u kontakt s gospođom čiji slučaj opisujete u svojem upitu, te je obaviještena da trošak kamata za nepripadnu isplatu neće biti na njen teret”, navodi HZZO u priopćenju.