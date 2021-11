Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u srijedu je donio mjeru za zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost za listopad i studeni, pri čemu i dalje potpuni iznos potpore mogu ostvariti poslodavci čijih 70 i više posto radnika ima covid-potvrde.

"Upravno vijeće HZZ-a na današnjoj je sjednici donijelo odluku o donošenju dvije nove mjere – Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad i studeni 2021.", navodi se u priopćenju.

Za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad zahtjevi će se zaprimati od 8. studenoga do 25. studenoga.

Potpora će se, kako navode iz HZZ-a, odobravati za radnike zaposlene najkasnije 30. rujna i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače ove godine.

Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 26. studenog 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje.

S druge strane, ako na dan 26. studenog manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njezino dobivanje, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika s tim potvrdama ili koji su stekli uvjete za njezino dobivanje od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

HZZ će, kako se navodi, do statističkog podatka o postotku EU digitalnih covid potvrda ili stečenim uvjetima za njezino posjedovanje doći na temelju razmjene podatka s nadležnim tijelima.

Zahtjevi za studeni od 29. studenog do 22. prosinca

Za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni zahtjevi će se zaprimati od 29. studenoga do zaključno 22. prosinca, a potpora će se odobravati za radnike zaposlene najkasnije 31. listopada i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače.

Iz HZZ-a u priopćenju navode kako će potporu za listopad i studeni moći ostvariti poslodavci iz sektora administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti, što uključuje samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatore putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Također, mjera se odnosi i na sektor zabave i rekreacije, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnju i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih.

Nadalje, navode iz HZZ-a, mjera se odnosi i na organizatore kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatore sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Tu su i prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, prijevoz i skladištenje – ostali kopneni prijevoz putnika isključivo čarterske vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge te djelatnosti pripreme i usluživanja pića – isključivo noćni klubovi i disco klubovi.