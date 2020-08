HZJZ TRAŽI ODGAĐANJE IZLETA, TERENSKE NASTAVE I ŠKOLE U PRIRODI: Izdali su i posebna uputstva za one koji to ne mogu izbjeći

Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisao je mjere za izvođenje izvanučioničke nastave, iako preporuča njeno odgađanje do daljnjega, odnosno do poboljšanja epidemiološke situacije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u petak je objavio preporuke za izvođenje izvanučioničke nastave odnosno škole u prirodi, izleta, ekskurzija i terenske nastave.

“Način boravka i međusobni kontakti djece pri višednevnoj izvanučioničkoj nastavi (svaka izvanučionička nastava uz noćenje), u kojoj najčešće više djece i mladih dijeli sobu, sudjeluju u grupnim aktivnostima, a djeca tijekom dnevnih aktivnosti dolaze u kontakt s osobama koje nisu dio skupine koja s njima putuje i najčešće putuje barem dva razredna odjela zajedno u autobusu, smatramo vrlo rizičnom aktivnošću u smislu mogućnosti širenja COVID-19 infekcije”, ističe HZJZ.

SVE ŠTO TREBATE ZNATI O POČETKU NASTAVE; Koordinatorica radne skupine otkrila: ‘Razmišljamo kako smanjiti kontakt…’

Zbog povećanog epidemiološkog rizika i trenutne situacije u zemlji HZJZ preporuča odgađanje izvanučioničke nastave do daljnjega, odnosno do poboljšanja situacije. No, propisali su i nekoliko epidemioloških mjera za one koji se ipak odluče organizirati nastavu izvan zidova učionica.

Preporučuje se ograničiti izvanučioničku nastavu na jedan dan, bez noćenja

Nikako se ne preporučuje organiziranje ovakve nastave u inozemstvu

Preporučuje se organizirati izvanučioničku nastavu posebno za svaki razredni odjel tako da su u izvanučioničku nastavu uključeni samo oni učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici

Izbjeći organizirani prijevoz na način da roditelji dovedu djecu na odredište ili, ako se organizirani prijevoz ne može izbjeći, zajedno u autobusu/provoznom sredstava trebaju biti učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici te je neophodno pridržavati se ovih uputa

Organiziranu prehranu potrebno je prilagoditi ovim uputama ili drugim uputama u skladu s preporukama za ugostiteljske objekte

Aktivnosti koje će djeca imati u programu prilagoditi odgovarajućim uputama koje možete naći na web stranicama HZJZ-a

KAKO ZAUSTAVITI ŠIRENJE ZARAZE? Capak: ‘Sve mjere su na stolu; Lako je poslije bitke biti general’; Hoće li odgoditi početak školske godine?

Ovo su prve konkretne mjere za održavanje nastave sljedeće školske odine, a u HZJZ-u napominju kako se tijekom škole u prirodi, izleta, ekskurzija i terenske nastave potrebno pridržavati svih važećih protuepidemijskih mjera i odluka Stožera civilne zaštite.

FUCHS VEĆ NAJAVIO KAKO ĆE IZGLEDATI TJELESNI U ŠKOLAMA: ‘Nema košarka, nogomet, rukomet, nego skok u dalj, skok u vis i tako dalje’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.