HZJZ izrađuje novu strategiju, jer dovoljne količine cjepiva, mobilni timovi i savjetovališta nisu dali željene rezultate, piše u srijedu Jutarnji list, podsjećajući da se u utorak u Hrvatskoj prvom dozom cijepilo samo 613 ljudi.

Spirala smrti od koronavirusa u Hrvatskoj se nastavlja i u veljači. Naime, svakodnevno pedesetak građana izgubi bitku s covidom-19, a brojke ne smanjuje niti činjenica da je omikron varijanta blaži oblik virusa.

Umire više ljudi nego u siječnju

Do jučer su u Hrvatskoj tijekom ove pandemije umrle 14.244 osobe, a samo u prvih tjedan dana veljače 367 osoba. U siječnju je u istom razdoblju umrlo 267 osoba, što znači da je u prvih sedam dana ovog mjeseca umrlo čak 100 ljudi više nego u istom razdoblju prošli mjesec. No to, čini se, nikoga ne uzbuđuje pa se umjesto o tome kako smanjiti smrtnost neprestano govori da "brojke stagniraju pa brojke padaju pa idemo ka izlazu iz petog vala"…

Gotovo se više i ne spominje glavni razlog zbog kojeg su nam groblja puna umrlih od korone. To je loša procijepljenost, a dijelom i "labave" epidemiološke mjere i nedovoljno korištenje covid-potvrda koje su u drugim zemljama značajno povećale interes za cijepljenje. Dok su zemlje EU imale ekstenzivno korištenje covid-potvrda, a cilj je bio ne samo zaštita od zaraze već i poticanje cijepljenja, u Hrvatskoj su one bile uglavnom "ukras" za mobitel i materijal za političko "potkusurivanje".

Slaba procijepljenost

Rezultat je da je ukupno cijepljeno samo 56,5 posto građana, i to samo prvom dozom, što je, kad je riječ o covidu-19, premalo da bi se smrtnost smanjila. S dvije doze cijepljeno je 54,3 posto, a boosterom 19,6 posto građana.

Naime, premda cjepiva ne štite dovoljno od zaraze koronom, ona su uvelike zaštita od težih oblika bolesti i smrti. No, unatoč brojnim dokazima o učinkovitosti cjepiva interes za cijepljenje u Hrvatskoj pada iz mjeseca u mjesec. Jučer je prvom dozom cjepiva cijepljeno samo 613 osoba, a dan ranije, u nedjelju, njih - 11.

Vjerojatno ćemo uskoro imati neke nove smjernice o tome kako povećati broj cijepljenih u Hrvatskoj, ali taj je posao tek počeo - kaže dr. Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja iz HZJZ-a, piše novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.