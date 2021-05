JEDNA ŽUPANIJA SE VRAĆA U ‘NORMALU’: Cijepljeno 707.057 ljudi; Pristižu novi podaci

Jučer su zabilježena 944 nova slučaja zaraze koronavirusom, uz 13.152 aktivna slučaja, 2223 pacijenta na bolničkom liječenju, 2016 oporavljenih i 52 preminule osobe

Jučer su zabilježena 944 nova slučaja zaraze koronavirusom, a aktivnih je slučajeva ukupno 13.152

Na bolničkom liječenju su 2223 pacijenta, od kojih je 240 na respiratorima

Preminule su 52 osobe, a oporavilo se njih 2016

S obje doze je cijepljeno više od 200.000 ljudi, a s jednom 707.057 osoba

Gallup: Svaka druga osoba na svijetu izgubila dio prihoda u pandemiji

7:56 – Prihodi svake druge osobe u svijetu smanjili su se zbog pandemije izazvane koronavirusom, a ljude u siromašnijim zemljama posebno je pogodio gubitak posla ili skraćivanje radnog vremena, pokazalo je istraživanje objavljeno u ponedjeljak. Američka tvrtka za istraživanje javnog mnjenja Gallup, koja je anketirala 300.000 ljudi iz 117 zemalja, otkrila je da je polovica onih koji imaju posao zaradila manje zbog pandemije covida-19. To znači da je pogođeno 1,6 milijardi odraslih ljudi širom svijeta.

“Širom svijeta ti su se postotci kretali od visokih 76 posto na Tajlandu do niskih deset posto u Švicarskoj”, objavio je Gallup u priopćenju.

U Boliviji, Mjanmaru, Keniji, Ugandi, Indoneziji, Hondurasu i Ekvadoru više od 70 posto ispitanih reklo je da su u kuću donijeli manje nego prije globalne zdravstvene krize. U Sjedinjenim Državama ta je brojka iznosila 34 posto.

Kriza covida-19 pogodila je radnike širom svijeta, posebno žene, koje su prekomjerno zastupljene u slabo plaćenim i nesigurnim sektorima poput maloprodaje, turizma i prehrambenih usluga. Studija međunarodne dobrotvorne organizacije Oxfam u četvrtak je pokazala da je pandemija koštala žene širom svijeta 800 milijardi dolara izgubljenog dohotka.

Gallupova anketa pokazala je da je više od polovice ispitanih reklo da je privremeno prestalo raditi na svom poslu ili u vlastitoj tvrtki – što znači da je pogođeno oko 1,7 milijardi odraslih ljudi širom svijeta. U 57 zemalja, uključujući Indiju, Zimbabve, Filipine, Keniju, Bangladeš i Salvador, više od 65 posto ispitanika reklo je da su na neko vrijeme prestali raditi.

Zemlje u kojima je najmanje vjerojatno da će ljudi reći da su prestali raditi bile su pretežno razvijene zemlje s visokim dohotkom. Gotovo svaka deseta osoba, koja je imala posao u Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj, rekla je da je privremeno prestala raditi. U SAD-u je ta brojka iznosila 39 posto, pokazalo je istraživanje.

Anketa je također pokazala da je svaka treća anketirana osoba izgubila posao ili privatni biznis zbog pandemije – što je globalno nešto više od milijardu ljudi. Više od 60 posto ispitanika izgubilo je posao ili privatni biznis u siromašnim zemljama, u usporedbi s 3 posto u Švicarskoj i 13 posto u Sjedinjenim Državama.

Popustile mjere u Primorsko-goranskoj županiji

7:50 – Primorsko-goranska županija se polako vraća u normalu. Nakon dva tjedna ponovno se otvaraju teretane, kina i kazališta, a dopuštaju se i profesionalne umjetničke izvedbe te rad trgovina do 22 sata, kao i terasa ugostiteljskih objekata te casina i automat-klubova, piše Novi list.

Za posjete bližnjih u domovima za starije osobe više nije potreban negativan PCR test, dok se u školske klupe vraća dio učenika, oni razredne nastave te maturanti i učenici završnih razreda. Navedene mjere se svode na primjenu mjera na nacionalnoj razini, a donesene su uslijed sve povoljnije epidemiološke situacije i smanjenog broja hospitaliziranih pacijenata na području naše županije te su na snazi do 15. svibnja.

Podaci županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo sugeriraju povoljniju epidemiološku situaciju. U nedjelju je na 1261 testu, zabilježeno 120 novooboljelih osoba, čime je udio pozitivnih osoba unutar broja testiranih, nakon točno dva mjeseca, pao ispod 10 posto i iznosi 9,5 posto. Također, bilježi se i dvostruko veći broj osoba koje su ozdravile, njih 246, čime se broj aktivnih slučajeva bolesti COVID-19 na području PGŽ-a smanjio za još 133 osobe i iznosi 2105.

Požeško-slavonska županija: 22 novozaraženih

7:25 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 467 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 433 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 34 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 667 osoba, a ukupno je testirana 41031 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 39 uzoraka, od kojih su 22 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

HZJZ: Cijepljenje znatno manje rizično od zaraze koronavirusom

Jučer – U Hrvatskoj je do sada umrla jedna osoba na 47 potvrđenih slučajeva zaraze koronovirusom, dok se samo možda jedna teška nuspojava javila na 80.000 utrošenih doza cjepiva, što pokazuje da je cijepljenje znatno manje rizično od zaraze koronavirusom i svih njezinih posljedica. Većina osoba koja se cijepila protiv bolesti covid-19 nema nikakvih nuspojava, te se tek kod manjeg broja cijepljenih javljaju blaže nuspojave poput boli na mjestu injekcije i povišene tjelesne temperature, što je samo znak da imunosni sustav reagira na cjepivo.

Brojke pokazuju da je rizik od smrtnog ishoda nakon obolijevanja od covida-19 neusporedivo veći od rijetkih oblika teških nuspojava nakon cijepljenja i zato cjepivo ostaje najbrži i najsigurniji način da se vratimo starom načinu života.

U Hrvatskoj je do sada cijepljeno 707.057 osoba s jednom ili dvije doze cjepiva i ukupno je utrošeno 907.575 doza svih odobrenih cjepiva. Zaprimljeno je ukupno 17 prijava za sumnju na najteže nuspojave koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja, od kojih je do sada za šest slučajeva zaključeno da ne postoji uzročno-posljedična veza, dok se 11 slučajeva to još istražuje.

