Hrvatski zavod za javno zdravstvo HZJZ-a objavio je novu interaktivnu kartu procijepljenosti prema gradovima, općinama i županijama u Hrvatskoj. Tamnocrveno su označene općine s najmanjim postotkom procijepljenosti.

Sali ima najvišu, a Vrhovine najnižu stopu

Narančastom bojom označene su općine s procijepljenošću od 30 do 39 posto, a nešto svjetlijom nijansom narančaste procijepljenost od 40 do 49 posto. Žuto su označeni gradovi i općine s procijepljenošću od 50 do 59 posto. Riječ je o procijepljenosti ukupnog stanovništva općina i gradova.

Najveću stopu procijepljenosti i dalje ima općina Sali na Dugom otoku (66,65 posto), a slijede Skrad u Primorsko-goranskoj (61,75 posto) Saborsko u Karlovačkoj županiji (61,52 posto) i Baška na otoku Krku (60,96 posto). Te četiri općine su "najzelenije".

S druge strane, najniža stopa procijepljenosti je u općinama Vrhovine u Ličko-senjskoj županiji (18,94 posto), Zrinski Topolovac u Bjelovarsko-bilogorskoj

(19,08 posto) i Otoku u Splitsko-dalmatinskoj (19,81 posto).

Interaktivnu kartu možete pogledati OVDJE.