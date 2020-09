HZJZ OTKRIO GDJE SU TRENUTAČNI IZVORI ZARAZE KORONOM U HRVATSKOJ: ‘U većini županija nastavlja se priljev novooboljelih’

Izvješće se odnosi na broj novozaraženih po županijama, udjelu hospitaliziranih pacijenata, prosječnoj dobi oboljelih, a tu su i informacije koje se tiču turista i izvora zaraze

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je tjedno izvješće s najnovijim podacima koji su vezani za borbu protiv koronavirusa. Ovoga puta izvješće se odnosi na broj novozaraženih po županijama, udjelu hospitaliziranih pacijenata, prosječnoj dobi oboljelih, a tu su i informacije koje se tiču turista i izvora zaraze.

Prema podacima HZJZ-a, najviše novozaraženih u proteklom tjednu imala je Splitsko-dalmatinska županija, sa 672 novooboljelih. Nakon toga ide Grad Zagreb sa 404 nova slučaja zaraze koronavirusom, a treća je Zadarska županija koja je u proteklom tjednu potvrdila 114 novih slučajeva.

U proteklom tjednu oboljelo je 1.948 osoba, hospitalizirano je njih 189. Prosječna dob oboljelih osoba je 40,6 godina. Stopa potvrđenih slučajeva na 100.000 stanovnika je 47,6 posto. Što se preminulih tiče, protekli tjedan je od korone umrlo 13 ljudi. Od tog broja šestero ih je bilo na respiratoru.

Vjenčanja i ljetovanja kao izvor zaraze u kontinentalnoj Hrvatskoj

U posljednjih tjedan dana u svim županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni su novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Brodsko-posavskoj te Zagrebačkoj županiji, dok su najviše sedmodnevne stope na dan 31. kolovoza u Požeško-slavonskoj županiji Brodsko-posavskoj te Gradu Zagrebu.

U većini županija i dalje se nastavlja priljev oboljelih čiji se izvor zaraze povezuje s ljetovanjem i izlascima u klubove na Jadranu. Nova grupiranja zabilježena su oko svadbenih slavlja u Požeško-slavonskoj županiji te Virovitičko-podravskoj županiji.

Također, bolest se proširila i u domu za starije u Požeško-slavonskoj županiji. Značajan dio oboljelih slučajeva kontakti su prethodno oboljelih ili su slučajevi uvezeni iz Bosne i Hercegovine s obzirom da je većina poznatog izvora zaraze, epidemiološka situacija je pod nadzorom.

Najviše slučajeva zaraze na moru povezano s noćnim izlascima

Najveći broj oboljelih te najveće sedmodnevne stope u posljednjih tjedan dana zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji grupiranja su zabilježena u zdravstvenom sustavu, ustanovama za smještaj u sustavu socijalne skrbi te jednoj predškolskoj ustanovi.

Unatoč tome, većina oboljelih mlade su osobe čije se obolijevanje veže uz noćne izlaske. U ostalim županijama Primorske Hrvatske grupiranja su zabilježena oko vjenčanja u Primorsko-goranskoj županiji te druženja umirovljenika u Zadarskoj županiji. Kao i u kontinentalnom dijelu zemlje, značajan je udio oboljelih koji su kontakti prije poznatih slučajeva.

Dob zaraženih

Oboljelo je 161 dijete te oni čine najmanji udio (8,3 posto) u oboljelima u proteklih tjedan dana. Najmanje je oboljelo djece mlađe od jedne godine, ukupno četvero te djece u nižim razredima osnovne škole, ukupno 17, koji svaki čine manje od 1 posto oboljelih. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, 80 ukupno, odnosno 4,1 posto.

Skoro trećinu oboljelih (538, odnosno 27,7 posto) u posljednjih tjedan dana čine mlade odrasle osobe, od 19 do 30 godina, što se uklapa u epidemiološku situaciju gdje je znatan priljev oboljelih povezanih s ljetovanjem i izlascima jer osobe iz te dobne skupine najviše izlaze tijekom ljetovanja.

Općenito, odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1546 (79,6 posto), tako dobnu skupinu od 19 do 30 godina slijede dobna skupina od 31 do 40 godina starosti te dobna skupina od 51 do 65 godina starosti s ukupno 367 (18,9 posto), odnosno 361 (18,6 posto) oboljelih osoba, a najmanje oboljelih odrasle dobi ima u dobnoj skupini 41-50 godina – 280, odnosno 14,4 posto. Osoba starijih od 66 godina, te ujedno i najugroženijih osoba je 234 odnosno 12,1 posto.

U Makarskoj najviše zaraženih turista

Od 7. srpnj do 28. kolovoza broj zarežnih turista u Hrvatskoj iznosio je 362. Njih 122 boravilo je u više mjesta, no kada se podaci pogledaju pojedinačno vidi se da najveći broj zaraženih turista ima Makarska, njih čak 70. Nakon Makarske našao se Split s 50 zaraženih turista i Novalja s 36 zaraženih gostiju.

Što se tiče novozaraženih turista, najviše ih je iz Austrije, njih 145. Nakon toga slijede britanski turisti kojih je 115 i Slovenci s 52 nova slučaja zaraze.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.