HZJZ IZDAO PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD LEDENOG VALA KOJI NAM STIŽE: ‘Očekuje nas značajnija hladnoća, osobito noću i ujutro’

Zbog sve hladnijeg vremena, Hrvatski je zavod za javno zdravstvo izdao preporuke građanima kako da se zaštite od hladnoća te spriječe pothlađivanje ili ozebline

Još protekloga vikenda temperature su otišle u minus, a unutrašnjost Hrvatske zabijelio je snijeg. Prema prognozi RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića, vrijeme protekloga vikenda bilo je samo uvertira u hladnije razdoblje, koje bi moglo potrajati još neko vrijeme.

“Ovaj tjedan nas očekuje značajnija hladnoća od srijede, osobito u jutarnjim i noćnim satima. Temperature će biti osjetno niže. Već je jutros prvi put ove godine bilo ispod minus 10 u Bednji i u Čabru, a od srijede je to moguće i u ostatku unutrašnjosti. To će biti minus šest, minus sedam i više-manje će se tako nastaviti do vikenda, kad će to biti izraženije. Može se ići u gorju do minus 15, a u nizinama do minus devet ili minus deset. Slično se očekuje i na području Banije. Dnevne temperature će isto tako biti niske, ostajat će uglavnom oko nule ili u malom plusu i onda se idući tjedan nazire nekakva južina, nekakvo zatopljenje”, rekao je Ribarić.

SUTRA STIŽU JOŠ VEĆI MINUSI: Meteorolog otkrio što nas čeka ovih dana, kakva će biti čitava zima i kolike su šanse za snijeg

Hladni valovi imaju štetne posljedice po zdravlje

Stoga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio preporuke građanima sa savjetima o tome kako se zaštititi od hladnoća i kako se ponašati za vrijeme ledenog vala.

“Hladni valovi koje karakterizira pad temperature na određenom području u određenom vremenskom razdoblju uobičajena su pojava tijekom zimskih mjeseci te kao takvi mogu imati štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Dok će se zdrava populacija srednje životne dobi lakše prilagoditi novonastalim vremenskim uvjetima, kronični bolesnici s kardiovaskularnim bolestima i bolestima dišnog sustava te osobe starije i mlađe životne dobi teže će podnositi niske temperature. Skupini ozljeda hladnoćom pripadaju sniženje tjelesne temperature (hipotermija) i žarišne ozljede mekih tkiva uzrokovane smrzavanjem (smrzotina) ili bez smrzavanja (ozebline, rovovsko stopalo i promrzline). Podložnost navedenim ozljedama je povećana u stanjima iscrpljenosti, izgladnjelosti, dehidracije, hipoksije i dodira s vlagom ili metalom. U osobitoj su opasnosti od ovakvih ozljeda osobe pod utjecajem droga ili alkohola”, pišu iz HZJZ-a.

Sklonite se u trgovačke centre

Savjetuju što kraći boravak na otvorenom. Ako netko ne može pronaći grijani prostor, pišu, neka se skloni u trgovačke centre. “Izbjegavajte izlazak u jutarnje ili noćne sate kada su temperature najniže. Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu da se prekine boravak na hladnoći. Također izbjegavajte sve aktivnosti koje mogu uzrokovati brzo umaranje i izazvati ubrzano disanje pri niskim temperaturama. Ako vam grijanje nije dostupno, kao privremeno rješenje možete provoditi vrijeme u trgovačkim centrima”, navode.

“Ako ne možete izbjeći izlazak na hladnoću, zaštitite glavu kapom, jer se 30 posto topline gubi iz područja glave. Ruke zaštitite rukavicama te prekrijte usta šalom kako biste spriječili izravno udisanje hladnog zraka. Lice i usnice zaštitite kremom i balzamom za usnice. Odjenite više slojeva tople, ne preuske odjeće po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Izuzetno je važna obuća otporna na vlagu. Izbjegavajte neudobnu obuću visokih potpetica radi smanjenja rizika od pada i ozljeda”, pišu zdravstveni stručnjaci o odabiru odjeće.

Pazite na starije

Naglašavaju kako se potrebno brinuti i o starijim osobama. Savjetuju redovito kontaktiranje, a potrebno je osigurati i da pri ruci uvijek imaju osobne podatke, ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Posebno naglašavaju što je potrebno učiniti u slučaju pothlađenosti ili ozeblina.

“U slučaju pojave početnih simptoma hipotermije ili ozeblina (trnci u prstima, smanjen osjet prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol) potrebno je u što kraćem roku potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postupno ugrijavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se konzumirati tople bezalkoholne napitke (čaj, juhe) te potražiti stručnu medicinsku pomoć kod nadležnog liječnika”, stoji u preporukama HZJZ-a.