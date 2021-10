HZJZ je ekspresno povukao svoju preporuku vezanu za testiranje školske djece, nakon što je ona izazvala buru u javnosti.

Na konferenciji za medije ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da su tu jučerašnju verziju povukli jer je bila postavljena "preširoko". Sudeći prema toj jučerašnjoj preporuci praktički svako dijete bi nakon izbivanja iz škole moralo obaviti PCR test.

"Uzimajući u obzir da je od drugog tjedna školske godine zabilježen veći udio novozaraženih u dobi 10-19 godina od uobičajenog, svaki učenik koji je izostao iz škole zbog bolesti pa i kada se primarno ne sumnja na COVID-19 (kod sumnje na običnu prehladu i običnu virozu, sumnje na alergiju, gastrointestinalne smetnje, upala uha ili bol u uhu, upala sinusa, bol u trbuhu, grlobolja, glavobolja, umor, pospanost, loše osjećanje, tek blago povišena tjelesna temperatura i sl.) treba se testirati te se može vratiti u školu nakon zaprimanja negativnog nalaza ili nakon preboljenja COVID-19 što je najranije 10 dana od početka bolesti", stajalo je u jučerašnjoj preporuci koju je HZJZ danas povukao.

Što kaže nova preporuka?

Nova, današnja preporuka, je puno sažetija i jasnija.

"Uzimajući u obzir da je od drugog tjedna školske godine zabilježen veći udio novozaraženih u dobi 10-19 godina od uobičajenog, podsjećamo na potrebu testiranja učenika kod simptoma koji mogu upućivati na COVID-19", stoji u današnjoj preporuci HZJZ-a iz koje je ispao dio o tome da se primarno ne sumnja u Covid.

"Namjera donošenja takve odluke u našim preporukama bila je da se spriječi dolazak u školu učenika ili djece koji, recimo dva dana imaju simptome koji bi mogao biti Covid, a znate da Covid ima vrlo široke simptome, uključujući i gastrointestinalne tegobe, da se bez testiranja vrate i školu", kazao je Capak pa potom objasnio gdje je nastao problem.

"No, tekst koji je bio objavljen nije, to moramo priznati, bio dovoljno jasan i preširoko je bio postavljen. Htjeli smo podsjetiti na to da djeca koja se vraćaju u školu, a imali su simptome koji mogu biti Covid, da bi se trebali testirati", kazao je i naglasio da se to odnosi i na škole i na vrtiće. "Nema potrebe da to bude PCR. To može biti i brzi antigenski test", rekao je Capak na konferenciji za medije Stožera.