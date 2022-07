Hrvatske željeznice ovog su ljeta uspostavile liniju brzog vlaka koji prometuje na relaciji Osijek-Split-Osijek, a od prvog dana otkako je počeo voziti, o ovom se vlaku ne prestaje pisati. Kako to i inače biva kod HŽ-a, niti ovaj vlak nije mogao stići na odredište a da ne zakasni. Kasnio je odmah prvog dana i to čak 83 minute, a kašnjenja su se nastavila i narednih dana.

Jedan je korisnik Facebooka nedavno snimio ovaj vlak, a snimka se nevjerojatnom brzinom proširila javnim prostorom. Točnije, ljudima je bila urnebesna, kao i komentari koji su se redali ispod na račun brzine vlaka.

Inače, vlak od Osijeka do Splita trebao bi voziti 13 sati, a nedavno je opet u javnost procurila neugodna priča zbog koje su se iz HŽ-a morali opravdavati. Naime, vlak je nedavno na ulaznom signalu kolodvora Sveti Ivan Žabno čekao 42 minute, i to jer je prometnik zaspao i nije prebacio "na zeleno". RTL koji je prvi otkrio ovu priču je pisao da su ga pokušali zvati mobitelom, no čovjek se nije budio. Iz sna ga je navodno prenuo šef kolodvora koji je lupao po vratima sve dok se ovaj nije probudio i pustio vlak da može proći.

Za oglašavanje potrošili preko 100 tisuća kuna

Priče oko ovog vlaka iz dana u dan postaju gotovo nadrealne, a čovjeku dođe da više zbog svega ne zna bi li se smijao ili bi zaplakao jer nam je željeznička infrastruktura takva kakva je. Iako je od starta brzi vlak na relaciji Osijek-Split-Osijek zapinjao, HŽ putnički prijevoz itekako se potrudio da se o ovom vlaku nadaleko čuje. Naime, 31. svibnja 2022. godine na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljena je odluka o odabiru ponude za nabavu usluge media zakupa, planiranja, idejnog oblikovanja i izrade oglasa za kampanju sezonski vlakovi na relaciji Osijek-Split-Osijek.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, HŽ Putnički prijevoz za posao promocije ove linije iskeširao je 82.050 kuna bez PDV-a, odnosno 102.562 kune s PDV-om. Tvrtki HŽ Putnički prijevoz poslali smo upit u kojem smo ih zamolili da nam kažu jesu li zadovoljni provedenom kampanjom, je li kampanja još uvijek u tijeku te jesu li u konačnici zadovoljni brojem putnika na toj relaciji.

"HŽPP je vrlo zadovoljan učincima promotivne kampanje kojoj je cilj informirati stanovnike slavonskih i Bjelovarsko-bilogorske županije o izravnim noćnim vlakovima na relaciji Osijek – Bjelovar – Split – Bjelovar – Osijek", naveli su nam u svojem odgovoru. Od 1. srpnja, dodali su, navedenim vlakovima prevezeno je oko 10.000 putnika. "Interes za navedene vlakove je velik što potvrđuju gotovo svakodnevna uvrštavanja dodatnih vagona u sastave tih vlakova", kažu iz HŽ-a.

Rekli su nam i da je ova promotivna kampanja u tijeku, a HŽPP dodatno kampanju provodi i putem oglasa u vlakovima i na prodajnim mjestima HŽPP-a, newslettera, letaka i službene internetske stranice. No, dojma smo da je HŽ-ov brzi vlak dobio puno veću vidljivost u javnosti zbog ne baš tako dobrih stvari, kašnjenja i pospanih kontrolora.