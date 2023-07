Hrvatske željeznice grade koridor pruge koji je vredniji i od Pelješkog mosta. Mora se izgraditi i most preko Drave, a da bi spojili obale - most doslovno guraju, svaki dan - 30 metara, javlja RTL Danas. Most na Dravi kod mjesta Botovo dio je najvećeg željezničkog projekta u državi.

"Projekt je vrijedan 350 milijuna eura, nekih 50-ak milijuna eura je skuplji nego Pelješki most, čisto za usporedbu. Radi se između Križevaca, Koprivnice između državne granice s Mađarskom, duljina ove dionice je 42,5 kilometra", kaže Darko Barišić, član Uprave HŽ Infrastrukture.

Duljina mosta je 300 metara, u tijeku je tzv. naguravanje do prvog betonskog stupa.

Puževim korakom traje naguravanje mosta od 2600 tona, na dan se pregura oko 30 metara, a ukupna dužina koju je potrebno pregurati je 100-tinjak metara. Kad most bude dovršen, težit će 4 tisuće tona.

"Do kraja ovog tjedna bi se trebalo nagurati do prvog stupišta, nakon toga kreće izgradnja segmenta od 100 metara. Naguravanje kompletno planiramo, krajem devetog mjeseca. To nije kraj, jer onda most treba opremiti tračnicama", govori Branimir Bosanac.

Puni profil do 2025.

Puni profil od Križevaca do Mađarske trebao bi biti gotov do 2025. "Ovaj koridor je najvažniji koridor što se tiče teretnog prometa, on povezuje luku Rijeka s Republikom Mađarskom i Budimpeštom. Najveći dio, odnosno 80 posto teretnog prometa ide upravo ovim koridorom", govori Barišić.

Plan je da cijeli koridor bude završen u idućih 10-ak godina. Dijelovi konstrukcije mosta proizvedeni su u Turskoj i dopremljeni sa 184 kamiona, a na izgradnji rade radnici iz Turske.

"Na projektu radi oko 550 radnika, a na samom mostu radi 40 do 50 radnika", kaže Mehmet Yilmaz, voditelj projekta u ime izvođača.

Na ovoj dionici gradi se i nekoliko željezničkih stanica, a kada bude završena - maksimalna brzina vlakova bit će 160 kilometara na sat.