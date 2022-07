Čuveni HŽ-ov vlak na relaciji Osijek-Split ponovno je kasnio i to više od dva sata, javlja 24 sata.

Čitatelj 24sata opisao je kako je kasnio u Split više od dva sata jer se vlak koji je vozio od Osijeka jednostavno pokvario.

"Vlak je krenuo na vrijeme iz Zagreba, i u Karlovcu je strojovođa proglasio 'defekt' vlaka jer je pola vlaka grijalo, a pola hladilo. Stajali smo tu po najvećoj vrućini do dolaska novog vlaka iz Zagreba. Uz sve lagane vožnje i prijelaze, u Split smo došli oko 23.45, odnosno kasnili 130 minuta.", rekao je za 24sata putnik u vlakom 523 na relaciji Zagreb-Split. Prema HŽ-ovom voznom redu, isti je trebao, krenuvši u 15.20 iz Zagreba, u Split stići još u 21.30.

'Nikad ne znaš hoće li voziti autobus ili vlak'

"Ma to je užas. Svaki put kašnjenja, čekanja, presjedanja. Ne znate hoće li voziti autobus umjesto vlaka, pa ne možeš ni autobus u svako doba dana dobiti. Novi vlak u Karlovcu čekali smo preko sat i nešto, a znate i sami kakve su vrućine ovih dana. Nismo bili zadovoljni, imali smo milijun pitanja kako i zašto", komentira čitatelj. Ovoga puta srećom nije zakasnio na dogovor, ali inače zna putovati vlakom na posao.

Nema čak ni volje tražiti povrat novca. "Cirkus! To je naša realnost, nema tu neke budućnosti po meni. Neću se žaliti, to je isto komplicirano. Treba četiri papira ispuniti a novac sjedne za negdje mjesec dana. Već sam to jednom radio, ovaj put neću", zaključio je ljutiti putnik i dodao kako stariji ljudi često nisu ni svjesni da imaju pravo tražiti povrat novca.

Prikladno, čeka se i odgovor HŽ-a na upit o kašnjenju.

Kašnjenje kao dio branda

No sama činjenica da je iz Zagreba krenuo na vrijeme može se smatrati velikim napretkom. Linija brzog vlaka koju je HŽ ponosno uveo ovog ljeta kasnila je odmah prvog dana i to čak 83 minute. Da nije u pitanju tek početnička greška ili uhodavanje nego dio branda postalo je očito idućih dana jer je od sedam vožnji kasnio sedam puta.

Barem se glas brzo širi

No na taj brand, HŽ je jako ponosan, toliko da ne žale više od sto tisuća kuna utrošenih na kampanju. Ipak novac je možda bio bespotreban obzirom na to da se glas o vlaku i HŽ-u brzo širi, bilo da je riječ o prometnicima koji zaspu na posao, ili o snimci vlaka Osijek - Split u akciji koji je postao viralan na društvenim mrežama.