HŽ-ove TVRTKE ZARATILE ZBOG ČIŠĆENJA SNIJEGA: Vlakove blokirali snježni zanosi, pruge zametene, a ralice stoje neiskorištene

Vlakovi satima stoje blokirani u snijegu, a pruge su zametene što je izazvalo rat između dvije tvrtke HŽ-a. Kamen spoticanja su ralice.

Blokada dva vlaka na linijama Zagreb – Split i Split – Zagreb u snježnim zametima u četvrtak tijekom noći izazvala su velike svađe između vodstva HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prometa.

U HŽ Putničkom prijevozu upiru prstom u svoje koege i tvrde kako loše čiste pruge, dok se ovi brane riječima da čine sve što je u njihovoj moći. No, sugovornici Jutarnjeg lista navode kako to što je vlak za Zagreb zapeo na istom mjestu na kojem je onaj iz Splita stao i to samo pola sata nakon što je splitska linija otkopana dokazuje da je čišćenje loše. Vlak iz Zagreba ondje je stajao čak četiri sata.



Dvije zaraćene strane iznose različite podatke o broju i ispravnosti snjegočistača, tzv. rolbe, piše Jutarnji. U infrastrukturi navode kako su tri od pet rolbi u Ogulinu i Rijeci i da se koriste, dok druga strana tvrdi kako su samo dva stroja ispravna, a ostali u kvaru. Jednako tako navode da u Ogulinu stoje dva potpuno nova stroja koje je HŽ Infrastruktura kupila, ali još nisu prošli homologaciju od strane Agencije za željeznički promet.

U HŽ Infrastrukturi kažu da za dvije nove rolbe oni nisu krivi. Nabavljeni su lani i s rezervnom opermom su stajali oko tri milijuna i 600 tisuća eura. Za njih su pribavili i potrebnu dokumentaciju te ju 31. siječnja poslali Agenciji, međutim odgovora odnosno potrebnog rješenja za puštanje u promet još nema.