HVIDRA ŽESTOKO O PUPOVCU: ‘On je zloćudni tumor na tijelu Hrvatske. Uskoro će u Makarsku stići tisuće ratnih invalida…’

Josip Periša žestoko se okomio na šefa SDSS-a Milorada Pupovca

Predsjednik Glavnog odbora udruge HVIDRA Josip Periša za N1 je govorio o najavljenom obraćanju javnosti povodom izjava šefa SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca za slovenski list Delo.

“Pupovac je zloćudni tumor na najosjetljivijem dijelu tijela Republike Hrvatske. Njegovi ponovni istupi i izjave slovenskom Delu vrve još jednom nizu netočnih, neistinitih izjava koje optužuju i dijele packe hrvatskim građanima i Republici Hrvatskoj. Vežući se na ćirilicu, na ugroženost Srba u Hrvatskoj – način na koji se on obraća i na koji osuđuje Hrvatsku vani, smatramo da to nije promjereno i za nas je to neprihvatljivo”, rekao je Periša.

PUPOVAC ZA SLOVENSKO ‘DELO’: ‘Predsjednička kampanja u Hrvatskoj izrazito je desna i protumanjinska’

TRZAVICE ZBOG CAJKI NA RUJANFESTU; Organizator brutalno spustio braniteljima: ‘I ja sam ’91. bio u uniformi, ali danas je 2019.’

Komentirao i Plenkovića

Kaže kako će priopćenje biti namijenjeno Vladi i hvatskoj javnosti te dodaje kako je “zabrinjavajuće” što je Pupovac profesor na Filozofskom fakultetu. Na posljednjoj konferenciji za novinare HVIDRA je tražila od premijera da SDSS više ne bude u koaliciji jer se Pupovac nije ispričao. Na pitanje je li bilo reakcija od premijera, Periša odgovara:

“Od premijera ste vidjeli da ostaje pri tome da Pupovac sam odlučuje ostaje li u koaliciji ili ne, što ne smatramo dobrim. Smatramo da se Milorad Pupovac nije ispričao i prošli smo tjedan od Državnog odvjetništva tražili da procijeni ima li elemenata kaznenog djela u njegovim zadnjim izjavama u Sarajevu, obzirom da se Državno odvjetništvo nije očitovalo. I u zadnjim izjavama možemo vidjeti elemente ugrožavanja ugleda Hrvatske u inozemstvu, jer smatramo da su svi njegovi navodi u intervjuu netočni i lažni.

Smatramo i da je ružno da on latentno i trajno prokazuje ustaše koje nitko ne vidi, a zapravo četnike koji su velikim dijelom članovi njegove stranke on ne vidi. On osuđuje katoličku crkvu, ali ne osuđuje pravoslavnu, a znamo kako je ona djelovala tijekom Domovinskog rata. Naše inzistiranje je da Državno odvjetništvo mora izaći i jasno kazati ima li elemenata kaznenog djela. Ako ne iziđe, smatramo da Pupovac nije jednak pred zakonom kao i drugi građani Hrvatske i da je to na neki način poziv na anarhiju. Zašto se drugi zatvaraju, a kada je on u pitanju ne može se niti provjeriti ima li elemenata kaznenog djela ili ne”.

PUPOVAC: ‘Ohrabren sam, nikada toliko ljudi nije osudilo veze Hrvatske i NDH! Uklonimo zajedno ustaška U, ‘Ubij Srbina’ i ZDS’

Igre ratnih invalida u Makarskoj

Kaže kako nisu sretni s ovom koalicijom, ali se neće uplitati u političke odnose na državnoj razini. “U narednom ćemo preriodu znati odgovoriti na sve ove izazove, i odgovori će biti oštri, ako ne i oštriji nego izjave Milorada Pupovca”, kaže Periša.

U Makarskoj, gdje će se uskoro održati igre ratnih vojnih invalida i gdje će doći tisuće veterana mogli bi razgovarati i izaći sa svojim stavom, poručuje. Na pitanje postoji li mogućnost da HDZ-u uskrate podršku na izborima, Periša odgovara: “Sve su opcije otvorene, mi smo za dijalog. Čak smo i za javnu debatu s Miloradom Pupovcem, da vidimo što to njega žulja u Hrvatskoj. Sigurno da razgovor nema alternativu. Mi smo za taj razgovor, ali Pupovac današnjim izjavama u Večernjem listu pokazuje da drugačije govori kod kuće nego vani, kao podvojena ličnost. Vjerujemo da provodi projekt SANU2 Dobrice Ćosića i da je on produžena ruka politike Velike Srbije”, kazao je Periša.

Poziva i Državno odvjetništvo da se očituje o izjavama Pupovca koje podržava i SDSS. “Ako ima elemenata kaznenog djela, sigurno da ne bi bili poželjni i da bi trebali biti procesuirani jednako kao i svi drugi građani Hrvatske”, kaže Periša o SDSS-ovcima.