HVIDRA SE PONOVNO OBRUŠILA NA MILORADA PUPOVCA: ‘Vučićev potrčko je glavni sijač mržnje prema hrvatskom narodu!’

‘Svojim provokacijama Milorad Pupovac se promovirao u lažnog zaštitnika srpske manjine i glavnog sijača mržnje prema hrvatskom narodu’

Nakon izjava čelnika SDSS-a Milorada Pupovca za slovenski list “Delo”, HVIDRA je poslala žestoko priopćenje za javnost u kojemu je Pupovca nazvala “Vučićevim potrčkom” te osudila njegov istup kao “sramotan” i usmjeren protiv Republike Hrvatske.

“Sramotni niz uvreda i kleveta protiv Republike Hrvatske i njenih građana, Milorad Pupovac, Vučićev potrčko, nastavlja i posljednjim intervjuom u slovenskom ‘Delu’ u kojim izjavama je potpuno razvidno da se radi o kontinuiranim ciljanim postupcima prizivanja duhova prošlosti i stigmatiziranja hrvatskih građana, uz poticanje na blaćenje vrijednosti Domovinskog rata i negiranje velikosrpske agresije, kojima se, bez ikakvih dosadašnjih zakonskih posljedica, krše hrvatski zakoni i Ustav, pod krinkom zaštite prava nacionalnih manjina”, započeli su iz HVIDRA-e.

HVIDRA ŽESTOKO O PUPOVCU: ‘On je zloćudni tumor na tijelu Hrvatske. Uskoro će u Makarsku stići tisuće ratnih invalida…’

PUPOVAC ZA SLOVENSKO ‘DELO’: ‘Predsjednička kampanja u Hrvatskoj izrazito je desna i protumanjinska’

‘Lažni zaštitnik srpske manjine’

“Ovo daljnje djelovanje imenovanog, prava je pljuska svima onima koji su shvatili da se on navodno ispričao za zadnje izjave kada je, između ostalog, usporedio suvremenu Republiku Hrvatsku i režim NDH, za koje ga je prozvalo gotovo cjelokupno hrvatsko društvo, ali je sada jasno da on uporno nameće nebulozne teme ustaštva u modernoj hrvatskoj državi, nastavlja sa uvredama kada ističe da se u našem društvu ‘generira ideologija mržnje’, a u stvari je on osobno stalno generira, jer se svojim provokacijama promovirao u lažnog zaštitnika srpske manjine i glavnog sijatelja mržnje prema hrvatskom narodu.

Posebice je žalosno da takva osoba godinama predaje našoj djeci kao izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za lingvistiku, pa primjerice u ovoj akademskoj godini, ovaj deklarirani mrzitelj Hrvatske predaje upravo Hrvatski jezik i književnost – kolegij: Etika govorenja, te pozivamo navedeni Fakultet da se o tome očituje.

Zadnjim izjavama ‘da je protiv Srba izvršeno etničko čišćenje i kršenje međunarodnog prava’, svjesno negira velikosrpsku agresiju i okupaciju hrvatskog teritorija, kao i oslobodilačke akcije hrvatske vojske, a osobito veličanstvenu vojnoredarstvenu akciju ‘Oluja’. Posebice ga boli utvrđivanje istine pred međunarodnim sudom u Haagu i oslobađanje naših pobjedničkih generala HV, budući da taj čin kao i ulazak RH u Europsku uniju navodi kao početak tzv. ‘retrogradnih procesa’ koji njega osobito smetaju, gdje opet proziva katoličko svećenstvo, desne udruge i hrvatske branitelje, a zaboravlja dijeliti lekcije ratnim huškačima iz redova srpske crkve i četnicima iz redova svoje stranke, koji i danas slobodno šetaju, smijući se svojim žrtvama, obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, koji još uvijek traže posmrtne ostatke svojim najmilijih.”

Jednakost pred zakonom

“Smatramo da svi pred zakonom moramo biti jednaki, te da moramo odgovarati za svoje postupke, pa tako i Milorad Pupovac, za kontinuirano kršenje zakona, Ustava i Deklaracije o Domovinskom ratu, te ovim putem ponovo pozivamo nadležne insitucije da rade svoj posao, te posebno pozivamo naše kolege branitelje i sve građane srpske nacionalnosti da osude postupke ovog profesionalnog Srbina, kao i njegove sramotne izljeve i govore mržnje prema hrvatskoj državi i svim njenim građanima”, navodi se u priopćenju koje potpisuje Josip Periša, predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH.

Podsjetimo, Milorad Pupovac je u razgovoru za ljubljansko “Delo” izjavio kako se predsjednička kampanja u Hrvatskoj vodi s izrazito desnih i protumanjinskih pozicija, a zadnjih se nekoliko godina u društvu generira “ideologija mržnje”, čemu bi se morali suprotstaviti vladajuće i oporbene stranke i građani.