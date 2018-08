HVARSKI MODNI DIZAJNER ZARATIO SA SINOVIMA POZNATOG TAJKUNA: ‘Prijetili su da će me naći i pretući, a jedan mi je iskidao majicu’

‘Noćas mi je prekipjelo jer ne možemo spavati ni mi, ni ostali susjedi, a ni naši gosti. Otišao sam lupati im na vrata i reći da se primire. Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve što hoće jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj’, napisao je Hvaranin Toni Carić Rico u čijem susjedstvu ljetuju i partijaju Rajićevi

Svjestan sam da ovim tekstom ne mogu postići puno jer u našoj Lijepoj Hrvatskoj ne funkcionira ništa.Uvijek će nažalost važiti ona:”Tko jači taj tlači!” Tom je rečenicom svoju objavu na Facebooku započeo hvarski modni dizajner Toni Carić Rico naslovivši je “Forke i Forani – Trebamo li se bojati za vlastiti život u svom gradu na kućnom pragu?”

A oni na koje je Carić mislio zapitavši se treba(ju) li strepiti za svoju sigurnost su čuveni poduzetnik Luka Rajić i njegovi sinovi koji su, po Carićevim riječima, iznajmili Villu Heracleu u Hvaru te ondje “već danima teroriziraju cijelo susjedstvo”. U tom su susjedstvu Carić i njegova majka, a incident koji je opisao na Facebooku zbio se u noći s nedjelje na ponedjeljak. Povodu su, kako se iščitava iz njegove objave, bučne zabave Rajićevih.

Puno je platio smještaj pa može što hoće

“Noćas mi je prekipjelo jer ne možemo spavati ni mi (koji s njima dijelimo zajednički zid kuće, a prozori nam gledaju na vrt u kojem su zabave), ni ostali susjedi, a ni naši gosti. Otišao sam lupati po vratima da im rečem da se primire. Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve šta hoće jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj.

U to su izletili i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zaletavali se u mene i prijetili mi kako znaju ko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući. Jedan od njih mi je iskidao i majicu. Mama je pozvala policiju ,a policajci su je mrtvo hladno pitali gdje je villa Heraclea?! – kao da nikad nisu bili tamo, a zvali smo ih više puta ovih godina kako bi primirili razularene goste. Mama im je odgovorila u Burak, a njihovo slijedeće pitanje je bilo da gdje je Burak?! Dok su policajci došli ja sam očito mogao već biti i mrtav”, napisao je Carić.

I dok su, po Carićevim riječima, dvojica hvarskih policajaca “stali na stranu moćnika”, njegovoj je majci Luka Rajić osobno rekao da mu “ima bit zahvalna jer joj je spasio sina da ga ne pretuku” njegovi sinovi i njihovi prijatelji.

Susjedi mu ometaju komfor i treba ih se riješiti?

Nadalje, Carić je napisao kako je Rajić objašnjavao njemu i njegovoj majci kako je “normalno da se oni opuštaju i urlaju jer su na odmoru” te da on ima “petnaest takvih vila i da je tamo bogatašima sve dopušteno”. Navodno je spomenuo kako je vlasniku Ville Heraclea Goranu Hanžeku rekao da se “treba riješiti susjeda kako ne bi ometali komfor milijunaša koji skupo plaćaju smještaj”. Ta je izjava zgrozila Carića.

“Pitam se što je on mislio pod tim “riješiti”?!? Ubiti nas, iseliti iz vlastitog doma nas starosjedioce? Jedan od sinova podrugljivo je viknuo da šta taj mali hoće? Ima tu dva kvadrata, a Hanžek cijelu villu pa bi on sad tu kao bio glavni! Mislim da o Lukinom sinu dovoljno govori moto koji rado koristi: Stay Rich or Die Poor!”, napisao je Carić u objavi na Facebooku dodavši da je time želio upozoriti i na opće stanje u gradu Hvaru.

“Odlučno ću braniti svoj dom i pravo na dostojanstven život u centru grada. Forke moje i Forani, hoćete li i vi”, napisao je na kraju.