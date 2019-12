HVALILA SE DA JAKOV BRINE O OBITELJI, A ON BIO NA UTAKMICI. KAD SE TO OTKRILO, KOLINDA JE NAPISALA: ‘Ne dirajte mi Jakova jer Jakov ZNA’

Nakon što su mediji objavili vijest o tome, na Twitteru se, u ponedjeljak prijepodne, oglasila i aktualna predsjednica

Aktualna predsjednica i predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju je na predizbornom skupu u Osijeku “opravdala” nedolazak svoga supruga Jakova tvrdnjom da se “brine o obitelji” jer im se “kći vratila sa studija u Americi”.

No, fotografije agencije Pixsell pokazuju da je Jakov Kitarović u to vrijeme bio u Sisku i to na hokejaškoj utakmici Hrvatske protiv Srbije.

Nakon što su mediji objavili vijest o tome, na Twitteru se, u ponedjeljak prijepodne, oglasila i aktualna predsjednica:

“Ne dirajte mi Jakova! Jakov je tamo gdje Hrvatska pobjeđuje. Jer Jakov ZNA”, napisala je.

Ne dirajte mi Jakova! Jakov je tamo gdje Hrvatska pobjeđuje. Jer Jakov ZNA 🇭🇷💙 — Kolinda GK (@KolindaGK) December 16, 2019

Prema službenim stranicama Međunarodne hokejaške federacije, ta utakmica 2. kruga olimpijskih pretkvalifikacija u Sisku počela je u nedjelju u 17 sati što je dva sata prije nego je Grabar-Kitarović “opravdala” Jakova.