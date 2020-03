HUP SE IPAK OGLASIO O SLUČAJU SPOLNOG UZNEMIRAVANJA: ‘Šokirani smo i zatečeni. Tu su i brojne lažne informacije…’

Jakelić je dobio otkaz, doduše ne izvanredni nego sporazumni pa se postavlja pitanje je li ga zaista netko štitio u HUP-u

Slučaj spolnog zlostavljanja u HUP-u brzo je odjeknuo javnim prostorom, osobito zato što je glavni akter ove mučne priče Bernard Jakelić, dosadašnji zamjenik glavnog direktora HUP-a. Dakle, jedan od vodećih ljudi HUP-a je navodno spolno uznemiravao desetak zaposlenica. Kako je RTL jučer izvijestio, u vezi ovog slučaja isplivale su nove informacije poput onih da se cijeli slučaj pokušao zataškati i da su čelni ljudi HUP-a jako dobro znali što se događa.

HUP je sve negirao, a Petar Lovrić, bivši predsjednik HUP-a, tvrdi da žene nisu imale nikakvu zaštitu i da su šefovi bili upoznati s ovim slučajem. Jakelić je dobio otkaz, doduše ne izvanredni nego sporazumni pa se postavlja pitanje je li ga zaista netko štitio. Lovrić je naveo da je prije par godina tražio da se ispitaju neke optužbe o zlostavljanju žena, no da su ga ignorirali. Kazao je i da su neke od tih žene hospitalizirane zbog toga i da je jedna počinila suicid. Premda nije htio napraviti povezanost zlostavljanja i samoubojstva zaposlenice, kazao je da nitko iz HUP-a to nije htio provjeriti.

“I predsjednica HUP-a i direktor su znali za ovo, ovo traje od prošlog ljeta. Oni su to relativizirali, ignorirali, prikazivali da je to sukob. Koliko je to bilo očajno, da su te žene morale potražiti pomoć u vanjskim institucijama upravo zbog nečinjena onih institucija internih u HUP-u koje bi trebale odraditi svoj dio posla”, rekao je Lovrić za RTL.

HUP nije htio davati nikakve komentare u vezi tog slučaja jer se “ne žele prepucavati preko medija”. No, čini se da su ipak odlučili reagirati jer je stiglo priopćenje u vezi Jakelićevog slučaja.

“Kao vodstvo Hrvatske udruge poslodavaca želimo jasno reći da nas je prijava nekoliko zaposlenica podnesena protiv Bernarda Jakelića koji je donedavno bio zamjenik glavnog direktora Udruge – zatekla i šokirala. Kao Udruga zalažemo se za odgovorno poslovanje koje podrazumijeva da je svaki oblik neprimjerene komunikacije i ponašanja na radnom mjestu neprihvatljiv. Zato je suočavanje s činjenicom da se takva komunikacija i ponašanje mogla događati i unutar naše udruge bila šokantna.

Žaleći što su se kolegice suočile s neprimjerenim ponašanjem i komunikacijom, reagirali smo na jedini mogući način – odmah smo poduzeli korake i mjere predviđene internim procedurama i zakonom. U konačnici, dva tjedna nakon saznanja o prijavi, s gospodinom Jakelićem je raskinut radni odnos.

Nažalost, svjedočimo plasiranju brojnih neistinitih informacija u medije i javnost kojima ionako krajnje neugodna situacija postaje još neugodnija za sve. Dovođenje tragično preminule kolegice u kontekst s ovom prijavom bez ikakvih dokaza i osnove kao i opetovano plasiranje lažnih tvrdnji o pokušaju zataškavanja smatramo u najmanju ruku neprimjerenim i neetičnim.

Kolega Petar Lovrić nažalost svoju inače legitimnu ambiciju da uđe u vodstvo HUP-a, nakon što očito nije uspio u namjeri oživotvorenja vlastite udruge poslodavaca, pokušava ostvariti na ovaj potpuno neprihvatljiv način, nanoseći štetu ugledu Udruge, ali i dodatno traumatizirajući sve zaposlenike. Tvrdnje koje iznosi u svojim što otvorenim što anonimnim istupima nisu istinite – apsolutno nije bilo nikakvog zataškavanja ni sada ni ranije – prijava koja je podnesena rezultirala odlaskom g. Jakelića iz HUP-a.

Ako je kolega Lovrić kao što sam tvrdi znao za neprimjereno ponašanje onda je odgovoran što o tome nije informirao nadležna tijela jer je to mogao učiniti u bilo kojem trenutku. Još jednom ističemo da Izvršni odbor nikada nije odbio raspravu o toj temi. Kao Udruga nastavit ćemo raditi na promociji odgovornog ponašanja, osvješćivanju neprihvatljivosti bilo koje neprimjerene komunikacije ili ponašanja te osiguravanju mehanizama promptnog prijavljivanja i brzog sankcioniranja svakog neprimjerenog ponašanja na radnom mjestu”, napisali su iz Izvršnog odbora HUP-a.

