HUP POZDRAVIO NAJAVLJENA POREZNA RASTEREĆENJA, ALI I DODAO: ‘Nisu davanja jedino što opterećuje naše poduzetnike’

“Jasno je da postoji značajan prostor za daljnja porezna rasterećenja, posebice ako nam je cilj sustići razvijenije članice EU. U ovim vremenima kada je upitno hoće li biti ikakve dobiti nužno je umanjiti poreze i za ona poduzeća koja ostvaruju prihode iznad 7,5 milijuna kuna godišnje”, ističu u HUP-u

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravila je danas najavljeno porezno rasterećenje u sklopu kojeg Vlada planira snižavanje stope poreza na dobit za poduzetnike koji godišnje ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna odnosi na 93 posto obveznika.

“Zadovoljni smo i što je uvažen prijedlog HUP-a da trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti bude tretiran kao neoporeziv. No, inzistiramo da se predvidi retroaktivna primjena ovog rasterećenja i to, konkretno od 11. ožujka 2020. godine te da se mjera proširi i na testiranja radnika. Zbog COVID 19, značajno su rasli troškovi za preventivne mjera, na što je HUP danas upozorio, poput zaštitne opreme, postavljanja fizičkih barijera, održavanja čistoće objekata i mjesta rada, odnosno čišćenja dodirnih površina i dr., a ovisno o djelatnosti kreću se od stotinjak do čak 2000 kn po radniku. Stoga, potrebno je dodatno uvažiti ove okolnosti.”

Naglašavaju da porezna davanja nisu jedino što opterećuje poduzetnike. HUP, naime, već godinama traži da se poduzme sveobuhvatna reforma sustava neporeznih i parafiskalnih davanja koji itekako dodatno opterećuju poslovanje, a često nije jasna njihova svrha.

VLADA PREDSTAVILA REFORMU: Trebale bi rasti plaće ali i dobit poduzetnicima; ‘To je više od 10 milijardi kuna rasterećenja’

‘Moramo smanjiti rashodnu stranu proračuna’

“Bez reforme javnog sustava (zdravstvenog, mirovinskog, javne uprave) nema ni mogućnosti značajnijeg poreznog rasterećenja. Stoga je potrebno što hitnije pokrenuti reforme koje će smanjiti rashodnu stranu proračuna kako bi se i opterećenja na prihodnoj strani mogla značajnije smanjiti. Naime, prema posljednjim podacima Eurostata, u 2019. ukupni udio poreza i doprinosa za socijalno osiguranje u BDP-u iznosio je 38,7% u Hrvatskoj u odnosu na 41,1% u EU”, navode u HUP-u.

Objašnjavaju i da je taj udio za Hrvatsku bio najviši među svim novim zemljama članicama EU, nešto iznad Slovenije i u rangu s Nizozemskom.

“Iz toga je jasno da postoji značajan prostor za daljnja porezna rasterećenja, posebice ako nam je cilj sustići razvijenije članice EU. U ovim vremenima kada je upitno hoće li biti ikakve dobiti nužno je umanjiti poreze i za ona poduzeća koja ostvaruju prihode iznad 7,5 milijuna kuna godišnje. U daljnjim izmjenama predlažemo ostala rasterećenja koja su nužna zbog epidemiološke i gospodarske situacije, kao što su produženje razdoblja za prijenos poreznog gubitka, proširenje primjene porezne stope PDV-a od 13% te navedeno smanjenje poreza na dobit za sve porezne obveznike”, kažu u HUP-u.