Hrvatska udruga poslodavaca Vladi je u utorak poslala prijedlog povećanja plaća zaposlenika pomoću rezanja poreznih stopa i smanjivanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa. Smatraju da bi se tim mjerama plaća od 5000 kuna povećala za 405, a od 7000 kuna za 628 kuna. Plaća od 12.000 kuna bi tim promjenama narasla na 13.186 kuna. Iz HUP-a poručuju da bi se time spriječilo i iseljavanje iz Hrvatske.

"Ove mjere istog trena predstavljaju više plaće za naše zaposlene, veći raspoloživi dohodak, veću potrošnju, što automatski predstavlja više prikupljenih poreza. S druge strane, to je poruka investitorima, koji onda znaju da Hrvatska postaje konkurentnija u odnosu na ostale zemlje, imamo motiviranije ljude i imat ćemo uspješnije kompanije i poduzetnike u Hrvatskoj", rekao je za RTL predsjednik HUP-a, Mihael Furjan te dodao:

"U vrlo kratkom roku bismo vidjeli da bi se povećala potrošnja, ali bi došlo i do hrabrijeg zapošljavanja, kompanije bi bile konkurentnije istog trena sa svojim cijenama u izvozu, zapravo bi došlo do toga da bi porast zapošljavanja i potrošnja vrlo brzo kompenzirali kratkoročni gubitak na manjim porezima."

Rješenje i za lokalnu samoupravu

Furjan tvrdi da je Hrvatska trenutno četvrta u Europskoj uniji po nedostatku radne snage. Uvjeren je da bi ovim mjerama došlo do bolje zaposlenosti i stvaranja jačih utjecaja na gospodarstvo. Stoga smatra da bi Vlada trebala prihvatiti prijedlog HUP-a. No, iz poreza se financiraju lokalne samouprave, ali Furjan i za to nudi rješenje.

"Ali, zašto se ne bi porez, lokalni, na potrošnju, odnosno PDV, dio toga prikupljao i za lokalne potrebe? Osim toga, možda je vrijeme da se adresiraju i problemi lokalne samouprave, održivosti ovakvog administrativnog uređenja koje mi danas imamo", poručio je šef HUP-a te otkrio je li resorni ministar dobio njihov prijedlog.

"Nisam siguran da li je dopis već otišao. On će sigurno otići, mi ćemo zamoliti za sastanak, za razgovore. Ali, ja sam ministra vidio danas, imao je jedan zagonetni smiješak na licu… Ministar je imao cijeli niz reformi, ove godine su stali. OK, krizom je iznuđeno ovo smanjenje PDV-a. Ali, mi mislimo da je kriza pravo vrijeme za reforme, za smanjenje poreznog opterećenja na rad. Mi nismo tražili smanjenje poreza na dobit, na dividendu, tražimo smanjenje poreza na rad", zaključio je Furjan.