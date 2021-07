Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u četvrtak su poručili kako Vlada treba nastaviti s mjerama potpore poduzetnicima dok se stanje ne normalizira te kako ih treba omogućiti svima koji mogu dokazati značajan utjecaj korona-krize na svoje poslovanje.

“HUP kontinuirano komunicira kako smanjenje potpora treba biti postepeno, pogotovo u krizom najviše pogođenim djelatnostima čiji će oporavak i najduže trajati”, istaknuli su iz HUP-a. Napominju i kako su svjesni potrebe redefiniranja aktualnih covid mjera za očuvanje radnih mjesta na horizontalnoj razini.

“Ono što je izuzetno važno iz razloga optimalnog planiranja poslovnih aktivnosti, uključujući održavanje radnih mjesta, je da se mjere kreiraju za barem buduće polugodišnje razdoblje”, navode.

Spor oporavak turizma

Iz HUP-a ističu i kako će oporavak turizma biti spor te je “nužan nastavak mjera pogotovo jer postoje velike razlike u intenzitetu oporavka u kontinentalnom dijelu Hrvatske i u obalnom ili južnom dijelu kao i u pojedinim turističkim podsektorima”.

“Ono što je iz današnje perspektive jasno je da će gospodarski subjekti teško preživjeti do iduće turističke sezone bez određenih vrsta potpora, a kvalitetna priprema sljedeće turističke godine je ključ njezinog uspjeha. Mjere treba nastaviti dok god se stanje ne normalizira i treba omogućiti potporu svim poduzetnicima koji mogu dokazati značajan utjecaj korona-krize na svoje poslovanje”, poručili su iz HUP-a.

Pritom smatraju važnim da se zadrži skaliranje dokazivanja pada prihoda, kriterij usporedbe 2021. sa 2019. i opciju izbora između mjesečnog i kumulativnog dokazivanja pada prihoda. “Očekujemo da ćemo kao i do sada biti uključeni u daljnju razradu i prilagodbu mjera kroz socijalno partnerstvo s Vladom”, poručili su iz HUP-a.

UGP: 'Ništa nije definirano'

Iz Udruge Glas poduzetnika su kazali kako je kao i kod prethodnih izmjena mjera, Vlada izašla u javnost s poluinformacijom te zasad nije jasno definirano za koje djelatnosti će potpore ostati na snazi, pa će, kad budu imali više informacija, moći dati konkretniji komentar.

“Ono što je zabrinjavajuće je izjava premijera da će Vlada nastojati da preduvjet za dobivanje potpora bude cijepljenje, što je jedna vrlo problematična izjava koja zadire u temelje osobnih ljudskih sloboda i ustavnih prava građana”, odgovorili su iz Udruge na upit Hine.

Pozitivnom su vijesti ocijenili da je Vlada danas odobrila program potpora male vrijednosti od ukupno 150 milijuna kuna pomoći pogođenim djelatnostima u sektoru prometa, turizma (putničkih agencija) te kulturnih i umjetničkih događanja.

“Te potpore su ono što smo mi nazivali ‘obeštećenje’ i za što se zalažemo od listopada prošle godine i veseli nas da je Vlada konačno, nakon skoro devet mjeseci, prihvatila naš prijedlog. Iznos koji je odobren nije dostatan za pokriti štetu koja je nastala u poslovanju, ali sigurno će mnogim tvrtkama barem malo pomoći”, ističu iz Glasa poduzetenika.

Kraj mjera potpore

Vlada od srpnja završava s horizontalnim pristupom mjerama za očuvanje radnih mjesta i prelazi na prilagođeni pristup, ovisno o potrebama pojedinih sektora u budućnosti, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković. Najavio je da će Vlada u dogovoru s predstavnicima poslodavaca pojedinih sektora pratiti kretanja i na vrijeme reagirati u slučaju potrebe.

“Vlada nastavlja pomagati poduzetnicima i programom mjera aktivne politike zapošljavanja u koje se planira uložiti više milijardu kuna u 2021 godini”, rekao je Plenković.

Napomenuo je da se nastavlja i s provedbom mjere skraćenog radnog vremena, za poduzetnike kojima je zbog korona krize smanjen opseg posla. Unutar te mjere, koja, kako je rekao, ostaje na snazi do kraja godine, pokriva se do 90 posto plaće s doprinosima, a najviše 3600 kuna plus doprinosi. Vlada će, kako je rekao, izići i s mjerama povezanima s procesom cijepljenja protiv koronavirusa.