HUMANITARNE AUKCIJE ZA KLINCE: Svi se mogu uključiti i omogućiti im da se koncentriraju samo na ono što ih veseli i zabavlja

Uvu akciju organizira Rotary E-klub Hrvatska, a stipendirat će perspektivne učenike slabijeg materijalnog statusa

Rotary E-klub Hrvatska, jedan od 55 Rotary kluba u Hrvatskoj, započeo je projekt stipendiranja perspektivnih učenika osnovnih škola na prijelazu u srednju školu koji su postigli rezultate na natjecanjima u STEM području, objavili su iz Rotary E-kluba Hrvatska.

Sredstva će skupljati humanitarnim aukcijama, a u fokusu će im biti djeca koja žive na selu ili u mjestu koje nema srednju školu, posebno oni učenici koji za nastavak školovanja trebaju promijeniti mjesto boravka te učenici slabijeg materijalnog statusa.

“Kao udruga humanitarnog karaktera koja kao stratešku orijentaciju ima ulaganje u obrazovanje mladih, Rotary E-klub Hrvatska želi postići upravo to: vrijednim školarcima promijeniti život nabolje i omogućiti da se koncentriraju na ono što najbolje znaju, što ih veseli i zabavlja: robote!”, navode u priopćenju.

Dugoročno stipendiranje

“Cilj nam je ovim projektom omogućiti financiranje stipendija za učenike i to dugoročno, što znači da ćemo dodavati aukcijske predmete i usluge kako budemo proširivali krug donatora i sponzora”, kaže voditelj klupskog odbora za stipendije Toma Šutić.

U projekt se mogu uključiti svi, potrebno je samo posjetiti stranicu www.rotaryaukcija.com, vidjeti koji predmeti se trenutno nude i, nakon vrlo kratke registracije, ostaviti svoju ponudu ili odmah kupiti željeni predmet. Do sada najviše interesa pobudili su sportski rekviziti s potpisima naših poznatih sportaša.

‘Pravi put za budućnost’

Organizatori se posebno zahvaljuju Marinu Čiliću koji je za potrebe otvaranja aukcije ustupio klubu svoj potpisani reket, kao i svim drugim donatorima te naravno samim kupcima koji, osim što na kraju aukcije osvoje vrijedni predmet ili uslugu, ujedno čine dobro djelo.

“Stipendiranje može doslovno nekome promijeniti život. Uz to je STEM jedno od najperspektivnijih područja aktivnosti u kojem svakodnevno svjedočimo uspjesima naših najmlađih i to otkako je u Hrvatskoj započeo sjajan projekt „STEM revolucija“ u organizaciji IRIM-a. Naš klub podržao je projekt tog instituta „STEM u knjižnicama“ doniravši micro:bitove za knjižnice u Pločama i Metkoviću. Djeca trebaju početi povezivati učenje s rješavanjem problema. To je pravi put pripreme za budućnost”, navode u priopćenju.

Inače, Rotary E-klub Hrvatska, osnovan 2013. godine, prvi je i zasad jedini E-klub u Hrvatskoj Rotary zajednici, što znači da osim redovitih sastanaka uživo koristi i mogućnost online konferencije,