HULIGAN (22) KOJI NAPADA IZ MRŽNJE: Među uhićenima za napad na Srbe u Uzdolju je i batinaš s Brača. Tada mu je smetao govor…

Novo svjetlo na slučaj iz Uzdolja svakako baca činjenica da je među uhićenim napadačima i 22-godišnji Splićanin već otprije poznat policiji jer je u lipnju ove godine u Supetru na Braču bio dio huligana koji su napali sezonske radnike

Policija je danas privela osam osoba koje se sumnjiče za brutalni napad na osobe srpske nacionaolnosti u Uzdolju kod Knina. Identiteti napadača još uvijek su nepoznati javnosti, a po onome što piše Slobodna Dalmacija, jedan od njih dio je skupine koja je brutalno pretukla sezonce u Supetru na Braču.

Ono što je poznato jest da je najstariji od napadača s fantomkama na glavi ima 28 godina. Drugi osumnjičeni za napad ima 25 godina, a ostali uhićeni imaju do 21 godinu. Nemili događaj u Uzdolju šibenska policija je okarakterizirala kao kazneno djelo izazivanja nereda pa bi napadači mogli dobiti od šest mjeseci do pet godina zatvora. No, tu prijavu državno odvjetništvo u Šibeniku može prekvalificirati u počinjeno djelo iz mržnje. Naravno, ako za to bude dokaza.

PRIVEDENI NAPADAČI NA SRBE U UZDOLJU: Za dijelom skupine koja je brutalno napala ljude se još uvijek traga

NAPADAČI IZ SUPETRA PONOVNO SU UHIĆENI: Napad na sezonce iz Slavonije izveli su na naročito drzak i nepristojan način

Mladić koji je mlatio po Uzdolju isto je učinio na Braču

Kako piše Slobodna Dalmacija, ako navedenim Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje, takvo postupanje državnog odvjetništva uzet će se u obzir kao otegotna okolnost. Definicija zločina iz mržnje se na odgovarajući način primjenuje i na prekršaje koji su počinjeni s istim motivima kao kazneno djelo.

No, novo svjetlo na slučaj svakako baca činjenica da je među uhićenim napadačima i 22-godišnji Splićanin već otprije poznat policiji jer je u lipnju ove godine u Supetru na Braču bio dio huligana koji su napali sezonske radnike. Tada je bio u skupini od pet osoba, a napali su Slavonce koji su pričali srpskim jezikom, sezonku iz Varaždina i bračkog vatrogasca.

RIJEŠEN NAPAD U ĐEVRSKAMA: Privedena dvojica zbog narušavanja javnog reda i mira; moguće da su bili dio skupine napadača iz Uzdolja