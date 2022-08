Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u nedjelju je ocijenila sramotnom i najoštrije osudila javnu komunikaciju dr. Hrvoja Tomasovića vezanu za slučaj preminulog novinara Vladimira Matijanića. Istaknuli su da su iskreno zgroženi napisanim stavom doktora Tomasovića i da se javno se ograđuju od njegove neetičke komunikacije.

Doktor Tomasović, napominju, nije član HUBOL-a te ga stoga HUBOL, koji je udruga, ne može sankcionirati. Naime, kao i kod svih drugih udruga, stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članova udruge, naveli su te dodali kako će podnijeti službenu prijavu protiv doktora Tomasovića nadležnim tijelima HLK-a.

HUBOL također zahtijeva od svih hrvatskih institucija koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Udruga smatra da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose golemu ljagu plemenitom medicinskom pozivu.

Što je napisao Tomasović?

Splitski kirurg Hrvoje Tomasović objavio je na Facebooku, između ostaloga, kako mu Vladimir Matijanić nije bio sklon te da mu je žao kada netko iznenada ode. "Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda je bio na suprotnoj strani...Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim svojim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne", napisao je Tomasović.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podupiru ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i etičnog postupanja i komunikacije.

HUBOL i njegovi članovi traže zdravstveni sustav koji jednako liječi sve pacijente, bili oni poznate ili nepoznate osobe, “moćni” pojedinci ili ne, istaknuli su iz HUBOL-a te dodali da je temelj humanog javnog zdravstvenog sustava - zdravstveni sustav jednako dostupan svima, bez obzira na položaj pojedinca u društvu.

Podsjetnik na Hipokratovu zakletvu

Podsjetili su i na Ženevsku liječnički prisegu (poznatiju kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog liječnika da niti jedno obilježje u pogledu: dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika.

Poručili su također kako se dosljedno zalažu za sustav temeljen na kvaliteti, provjeri te kvalitete i postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge.

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo ranije je najavilo da će provesti izvide zbog sumnje da je jedna ili više osoba počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja kojim je prouzročena smrt novinara Vladimira Matijanića u povodu više medijskih objava, a na temelju Zakona o kaznenom postupku. Životna partnerica umrlog novinara objavila je na Facebooku kronologiju slučaja, tvrdeći da je Matijaniću zdravstveno stanje bilo teško, ali su ga odbili primiti u bolnicu.