Nakon što je u javnost izašla informacija da KBC Split nije imao lijek za novinara Vladimira Matijanića koji je ubrzo nakon toga tragično preminuo od covida, oglasilo se Ministarstvo zdravstva te demantiralo medijske napise o nestašici lijekova za liječenje oboljelih od covida.

Međutim, sada se oglasio HUBOL koji tvrdi da su bolnice, koje su bile pri kraju sa zalihama remdesivira dobile odbijenicu kada su sredinom srpnja od Službe za lijekove Ministarstva zdravstva zatražile da im se on dostavi, s obrazloženjem da ga više nema i da će Ministarstvo krenuti u nabavu i obavijestiti bolnice kada nabavi lijek.

"Te bolnice su svoje zalihe potrošile, a do danas tj. nekoliko tjedana kasnije remdesivir nije stigao u te bolnice i one ga nemaju. Lijek remdesivir se naručuje isključivo preko Ministarstva, bolnice ga ne mogu same nabaviti. Lijek ronapreve, koji ministar također spominje, nema učinka u liječenju bolesti COVID-19 izazvane omicron sojem novog koronavirusa", poručuju iz HUBOL-a te pojašnjavaju da je za liječenje jednog covid pacijenta potrebno šest bočica remdesivira.

HUBOL: Odgovornost je na ministarstvu

“U Hrvatskoj, kaže ministar Beroš, ima ukupno 483 bočice što je dostatno za liječenje 80 pacijenata. U bolnicama je trenutno 613 COVID pacijenata. Jasno je da su zalihe nedostatne za cijelu Hrvatsku”, kažu u HUBOL-u te dodaju da je u nekim bolnicama remdesivira bilo i imaju ga još uvijek, ali da su i njihove zalihe pri kraju.

“Ministarstvo se tek nakon tragične smrti Vladimira Matijanića dosjetilo zatražiti inventuru lijeka kako bi saznalo koje bolnice ga imaju, a koje ne. Kako je Ministarstvo zaduženo za distribuciju ovog lijeka, isključivo na Ministarstvu je bila odgovornost da istraži stanje zalihe lijeka po bolnicama i da ga redistribuira iz bolnica koje ga imaju u bolnice kojima nedostaje, dok ne stigne nova pošiljka lijeka”, zaključuje HUBOL.

Ministarstvo: Lijeka ima dovoljno za sve

Podsjetimo, iz Ministarstva su u utorak poručili da lijekova ima dovoljno za sve sadašnje potrebe.

"Lijekova koji su namijenjeni za potrebe naših pacijenata koji se u bolnicama liječe od covida-19, poput Vekluryja, odnosno remdesivira, te Ronapreve, ima dovoljno za sve trenutne potrebe i svakoj zdravstvenoj ustanovi su dostupni u svakom trenutku", istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš.

Isto tako, istaknulo je Ministarstvo, na raspolaganju su bolnicama i dodatne količine navedenih lijekova ukoliko se ukaže potreba za njima. "Nema ni jednog opravdanog razloga da bi bilo koja bolnica bila uskraćena za određeni lijek ako to potrebe liječenja zahtijevaju," istaknuo je ministar uz napomenu da svim bolnicama u svakom trenutku stoji na raspolaganju i mogućnost žurnih zahtjeva za dodatnim količinama.