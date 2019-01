HUANITOVA MAJKA SE SLOMILA: ‘Pomozite… On je hodajući kostur, neće preživjeti kaznu u zatvoru’

Majka Huanita Luksetića, koji je osuđen na zatvor zbog uzgoja marihuane, uputila je apel hrvatskom pravosuđu da prestane ponižavati njezina sina

Huanito Luksetić ide u zatvor na dvije godine zbog uzgoja 11 biljaka marihuane kako bi si olakšao bolove uzrokovane multiplom sklerozom, potvrdio je danas sud. Njegova je majka Zlata u razgovoru za Index uputila apel hrvatskom pravosuđu da prestane ponižavati njezina sina.

Zlata tvrdi da je Huanito posadio 11 biljaka različitih vrsta za osobne zdravstvene potrebe, kako bi vidio koja mu najviše odgovara.

Zasadio različite vrste da vidi koja mu odgovara

“U šoku sam… Ovo je zaista ponižavajuće za malog čovjeka. Moj sin se borio za sebe, sadio je za sebe, posadio je 11 biljaka različitih vrsta da vidi koja mu najviše odgovara, da ne mora svake godine strepiti od policije. Zar je to tako teško razumljivo? Huanito je imao sve napisano kako se koja biljka zove, zašto nisu snimili kad su skupljali?

Nije nikoga ubio. Nikome nije prodao ni dao, borio se samo za svoje zdravlje. Jesmo li mi ljudi ili nismo?” pita se nesretna Huanitova majka.

Njoj nije jasno “kako netko može osuditi bolesnog čovjeka na temelju pretpostavke”, “kako se može takva optužba potvrditi, jesu li ti ljudi normalni?”

Dvostruka mjerila

Zlata tvrdi da njezin sin nije ni mrava zgazio te se pita je li sin generala Mladena Kruljca, David Kruljac, koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog posjedovanja droge, ali će to odraditi radom za opće dobro i novčanom kaznom, bolji od Huanita.

“Taj čovjek nije ubio mrava, ni mrava nije zgazio. Govori da životinje moraju živjeti. Kad po kući uništavam mrave, on mi kaže da ih ne diram. Ni mrava nije zgazio. Njega su osudili, je li to normalno? Recite mi, je li onaj Kruljac bolji od mog sina? Što je on bolji? Je li rekao da je za njega, za njega, nije za nikog drugog to bilo. Ne znam kojim riječima da se borim”, rekla je uplakana Zlata za Index.

Ne želi da joj ponižavaju sina

Hrvatskom pravosuđu želi poručiti samo “da ne ponižavaju toliko malog bolesnog čovjeka”. Za svog sina kaže da je “mali čovjek koji ne može raditi”, pa samo leži i hoda po kući “kao avet”.

“Ne može ni u vrtu raditi, ništa ne može. Htjela bih im poručiti da razmisle što rade s malim, bolesnim čovjekom. Moj sin nije ubojica…

Želim da može hodati, da se može sam odjenuti i sam otići u toalet. Je li to puno? Recite mi, je li to puno?”, pita se nesretna žena.

Neće izdržati u zatvoru

Zlata tvrdi da Huanito neće izdržati kaznu, pa kaže da ne smije dopustiti da ode u zatvor.

“Huanito je hodajući kostur. Ono što on jede, to nije toliko kalorično da bi mogao opstati. On jede zelenje, povrće, voće i smoothieje. Meso je izbacio, ne jede. Teško je tako preživjeti. On je mršav i još uvijek hoda, ali ne možete tako živjeti. Vi jako dobro znate što je tamo. Ne mogu to ni pomisliti, a kamoli izgovoriti. Pomozite mi da se izborim za njega”, zamolila je očajna majka za Index.