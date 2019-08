HTJELI STE SE SUNČATI ZA PRODUŽENI VIKEND? E, NE BI IŠLO…: Stiže nam vremenska katastrofa. Ali, to nisu jedine ružne vijesti…

Oni koji su već sada spremili kreme za sunčanje i isplanirali izlet mogu početi čupati kosu jer vikend donosi vremensku katastrofu praćenu grmljavinom i obilnom kišom

Mnogi su se veselili produženom vikendu za Dan pobjede i odlasku na more s obitelji ili ekipom, no što bi se purgerski reklo, “ne bu išlo!”. Oni koji su već sada spremili kreme za sunčanje i isplanirali izlet mogu početi čupati kosu jer vikend donosi vremensku katastrofu praćenu munjama, gromovima i kišom.

Zbog promjene vremena je DHMZ je izdao Meteoalarm s upozorenjem za cijelu državu. Žute uzbune zbog grmljavine i proloma oblaka vrijede za Slavoniju, Baranju, Hrvatsko Zagorje, Međimurje, Liku, Gorski kotar, šire zagrebačko i karlovačko područje te najveći dio Dalmacije. Jedino je krajnji jug bez upozorenja. Meteorolozi najavljuju da bi u Istri i sjevernom primorju moglo doći do tuče i buijičnih poplava, ali lokalno.

NEMA VRIJEME MILOSTI PREMA PRODUŽENOM VIKENDU: Vakula javio kakvi nas problemi čekaju, nevolje kreću već danas

Petak kao početak nevremena

Prema prognozi na Neverin.hr već u petak navečer počinje nevrijeme. Na početku dana će predvladavati će djelomice sunčano vrijeme, osobito u Dalmaciji. Sa sjeverozapada se tijekom dana očekuje postupno povećanje naoblake, već od prijepodneva uz grmljavinske pljuskove i to osobito na sjeverozapadu zemlje. Do večeri kiša i grmljavinski pljuskovi očekuju se u većem dijelu unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, dok će u noći pljuskova biti i u Dalmaciji, osobito sjevernoj.

Ponegdje je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati uglavnom slabo jugo ili vjetar južnih smjerova, navečer prolazno umjerena i pojačana bura ili sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 16 do 20°C u unutrašnjosti te od 20 do 25°C na Jadranu. Najviše dnevne vrijednosti bit će uglavnom od 25 do 31°C, hladnije samo na krajnjem sjeverozapadu.

Nestabilna subota i mogućnost tuče

U noći i ujutro bit će promjenjivo oblačno vrijeme, a kiša ili poneki pljusak još su mogući u Slavoniji i Dalmaciji. Danju će na Jadranu prevladavati pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme. Uz jači razvoj naoblake u poslijepodnevnim i večernjim satima u kopnenom će području mjestimice biti lokalnih pljuskova, dok će se na Jadranu zadržati uglavnom suho uz poneki pljusak u zaleđu, osobito južnog Jadrana.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu umjerena bura s jakim udarima, a danju prema otvorenom moru većinom sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 15 do 18°C u unutrašnjosti te od 18 do 24°C na Jadranu. Najviše dnevne vrijednosti bit će uglavnom od 25 do 30°C.

U nedjelju poboljšanje

Prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Danju će uz umjeren razvoj naoblake u unutrašnjosti rijetko biti ponekog grmljavinskog pljuska, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre.

Puhat će slab vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima. Jutro svježije, dnevne temperature zraka bez veće promjene, prognozira Neverin.hr.

Ali, to nije sve! Uz užasno vrijeme, tu je i – prometni kolaps

U petak, 2. kolovoza, tijekom cijelog dana očekuje se vrlo gust promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac s višesatnim čekanjima na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik, a u ranim poslijepodnevnim satima i na A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb u smjeru mora, javlja HAK.

Cijele subote, 3. kolovoza, bit će vrlo gust promet u smjeru juga, ali i unutrašnjosti. Na naplati Lučko, na ulasku na autoceste A1/A6, gužve u smjeru mora bit će od 4 do 17 sati, dok na izlasku prema Zagrebu, kolone očekujemo od 10 do 18 sati. Na naplatnoj postaji Trakošćan (A2 Zagreb-Macelj), tijekom subotnjeg poslijepodneva, očekujemo kolone na izlasku prema graničnom prijelazu Macelj koje mi mogle potrajati do večernjih sati.

U nedjelju gužve na svim prometnim pravcima

Tijekom vikenda mnogi će se uputiti na proslavu 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja” u Knin, a mnogi i na Sinjsku alku u grad Sinj, zbog čega u HAK-u očekuju vrlo gust promet na Ličkoj magistrali (DC1) iz smjera Karlovca i Splita, kao i gužve u tim gradovima.

U nedjelju, 4. kolovoza od 10 do 18 sati, gužve se očekuju na svim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti, poglavito na Lučkom (izlazak s autoceste A1/A6), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu, kao i na autocestama A2 Zagreb-Macelj (naplata Trakošćan) i A4 Zagreb-Goričan, te na A3 Bregana-Lipovac (naplata Zagreb-istok), a zbog produženog vikenda, mnogi građani RH putovati će upravo u ponedjeljak, 5. kolovoza.

Ove sezone, kao i prethodne primijetili smo da mnogi putuju upravo ponedjeljkom te se često događa da se stvaraju gužve na naplatnoj postaji Lučko osobito tijekom prijepodnevnih sati. Duža čekanja očekuju se u većini trajektnih pristaništa i luka. Trajekti i katamarani će ploviti prema ljetnom plovidbenom redu, a ukoliko se ukaže potreba, uvodit će se i dodatne linije.