Hrvatska stranka umirovljenika ocijenila je da je subotnji prosvjed protivnika Covid potvrda i njihovo pozivanje na navodno uskraćivanje prava i sloboda, potpuno promašena i upitna tema jer je činjenica da je mnogima zbog opterećenosti bolnica, zapravo sputano pravo na zdravlje.

Nakon što je u subotu u Zagrebu organiziran veliki prosvjed protivnika Covid mjera i potvrda, na kojeg je došlo više tisuća građana iz različitih dijelova Hrvatske, iz Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) su danas priopćili kako jednom moraju javno reagirati, sa željom da dodatno ne unose podjele u društvu već da pridonesu dijalogu i međusobnom razumijevanju.

"Pri tome u prvom redu ističemo kako je upitan jedan od glavnih razloga prosvjeda - ugrožavanje ljudskih prava i sloboda. Time želimo naglasiti kako propuštamo činjenicu da je mnogima sputano pravo na zdravlje, kao jedno od temeljnih ljudskih prava, zbog ogromnog broja naših sugrađana zaraženih virusom koji se trenutačno liječe u bolnicama", ističu iz HSU-a.

Vrlo često javna okupljanja imaju političke ciljeve

Dodaju kako je potpuno jasno da život u organiziranoj zajednici poput države, uz konzumiranje brojnih prava podrazumijeva i određene obveze.

Napominju da su mogućnosti prosvjeda "blagodati života u demokraciji", no, dodaju, "pri tome treba naglasiti kako vrlo često javna okupljanja imaju nažalost političke ciljeve".

S tim u vezi ističu da je pozivanje protivnika Covid mjera na 'uskraćivanje prava i sloboda' u ovom slučaju za Hrvatsku stranku umirovljenika "potpuno promašena tema".

Napominju kako je realnije, i to mogu prihvatiti, da se pojedinci jednostavno boje cijepiti. "Osobito ako to promatramo kao normalnu ljudsku reakciju, a poznato je kako su u strahu velike oči, potrebno je to samo javno priznati", kažu iz HSU-a.

"Kako će se u tom slučaju naši sugrađani nositi s kukavičlukom ili egoizmom jer čekaju kako će drugi reagirati na cjepivo, to je njihov problem", dodaju.

Znanstvenika koji se trenutačno zalaže za cijepljenje samo osoba u poznijoj životnoj dobi, pak, mole da ne prikazuju toliku empatiju prema umirovljenicima i starijim osobama.

'S velikom tugom pratimo što se događa među mlađom populacijom'

"Naime s velikom tugom pratimo što se događa među mlađom populacijom, a osobito našom djecom i unucima", kažu iz HSU-a, dodajući kako je njihova želja i motiv da se cijepi što više i mlađih osoba da bi u što većoj mjeri izbjegli pogibeljne posljedice covid-19 infekcije.

Iz HSU-a poručuju da su oni, za razliku od nekih prevrtljivaca, stalno na istoj crti, te preporučuju da se koriste rješenja znanstvene zajednice u najvećoj mogućoj mjeri.

"Dakako da ponekad i treba reagirati na drugačiji način što smo mi i učinili ne prosvjedima već javnim apelom na tiskovnoj konferenciji kada smo tražili da se starije osobe ne cijepe AstraZenecinim cjepivom. Bez nasilja i u smirenoj atmosferi iznijeli smo uspješno svoje argumente te preporučujemo i drugima da slijede ovakav put i način demokratskog izražavanja", poručili su iz HSU-a.