HSS PROZVAO KOLINDU: ‘Tko je Jakovu nudio braniteljski status, obznanite i prijavite. Neka vaša prava Hrvatska postane pravna’

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je rekla na televiziji N1 da je njezinom suprugu Jakovu Kitaroviću ponuđen status branitelja dok je za vrijeme Domovinskog rata radio u Ministarstvu obrane. Taj je prijedlog, kazala je, gospodin Kitarović odbio. HSS je zato prozvao predsjednicu te su u svom priopćenju postavili pitanje za Grabar-Kitarović pa pitali tko je to njezinom suprugu nudio braniteljski status s obzirom na to da on nije bio sudionik Domovinskog rata. Kažu da je predsjednica to dužna reći javnosti.

“Kao predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović se obvezala na poštovanje i čuvanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske te je u skladu s tim dužna prijaviti svaki oblik protuzakonitih radnji ili sumnje u protuzakonite radnje. Predsjednice Grabar-Kitarović, stoga Vas pozivamo da javno obznanite i prijavite osobu ili instituciju koja se ogriješila o svetost Domovinskog rata i branitelja te tako omogućite da Vaša ‘prava’ Hrvatska postane pravna Hrvatska”, napisali su HSS-ovci u priopćenju.

Na kraju su pozvali ministra branitelja Tomislava Medveda da se javno ogradi od optužbi koje je iznijela predsjednica Grabar-Kitarović jer “o braniteljskom statusu odlučuje isključivo Ministarstvo branitelja”.

