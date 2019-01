HSS-OVKA KOJA SE NALJUTILA NA BELJAKA ODGOVORILA NA TRAČEVE: ‘Sigurno ne idem Bandiću niti HDZ-u’

‘Zanimljivo je to da se stalno nagađa o meni, a nikada me nitko nije ni kontaktirao s takvom ponudom, a za to vrijeme drugi su iz stranke otišli Bandiću’, kaže HSS-ovka An a Marija Petin ističući kako nema namjeru napustiti stranku, ali i da se s Beljakovim načinom rada ne slaže

Unatoč neslaganjima s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom, zastupnica te stranke Ana-Marija Petin tvrdi da ona sigurno neće biti jedna od onih koje će napustiti HSS i prijeći u saborsku većinu ulaskom u Klub zastupnika Milana Bandića.

“Sigurno ne idem ni Bandiću, niti HDZ-u. Ja sam u HSS-u 20 godina, ta stranka je moj život. Zanimljivo je to da se stalno nagađa o meni, a nikada me nitko nije ni kontaktirao s takvom ponudom, a za to vrijeme drugi su iz stranke otišli Bandiću”, izjavila je za Novi list Petin ističući kako ostaje u HSS-u, a nad prebjezima se zgraža.

Također navodi kako joj nikako nije namjera izazvati bilo kakve mjere stranke protiv sebe, poput suspenzije, kako bi lakše mogla otići, jer to ne želi učiniti.

Sporna kava s Jandrokovićm

Kad je riječ o sastanku s Jandrokovićem lani prije jesenskog zasjedanja, a koji joj je Beljak zamjerio, Petin kaže da je bila riječ tek o kavi na koju ju je šef Sabora pozvao. Popila ju je, dodaje, ne samo s njim nego i u društvu s kolegama Zvonkom Pongracem i Nenadom Šinkom s kojima je tada Jandrokovića srela.

“Ja sam saborska zastupnica, Jandroković je predsjednik Sabora, pa i predsjednik Beljak je s njime sigurno nekada popio kavu, kao i s premijerom Plenkovićem”, kaže Petin.

Odlazak Beljaka

Što se tiče tvrdnji iz HSS-a da je u izjavi za novinare tvrdila da nitko nije tražio Beljakovu ostavku na Glavnom odboru u petak, nakon čega je u javnost i procurilo nezadovoljstvo stranke, Petin kaže da je ostavku tražio Marko Petrović, a da je njezin prijedlog bio da se za Glavnu skupštinu koja će se održati u rujnu na dnevni red stavi dodatna točka koja bi značila da Beljak da mandat na raspolaganje.

“Nismo nas dvoje u nikakvom osobnom sukobu. Ja već dulje govorim na stranačkim tijelima da se moramo vratiti HSS-ovoj politici centra, da ne može politiku kreirati samo predsjednik svojim objavama na društvenim mrežama, da moramo početi slušati stranačke organizacije i članstvo”, otkriva Petin.