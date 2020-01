HSS-OVAC NAPISAO DUGO PISMO BELJAKU, TRAŽI OSTAVKU: ‘Pljunuo je na sve nas, mnogi je poniženih, on je samodopadni politički kauboj’

Neki u Beljakovoj stranci nisu sretni zbog spomenute izjave pa su vjerojatno čekali pravi trenutak da iskažu svoje sveopće nezadovoljstvo vodstvom HSS-a

Izjava predsjednika HSS-a Kreše Beljaka o “neučinkovitosti UDBE” uzdrmala je brojne duhove u javnosti, a osobito kod njegovih političkih protivnika koji se sada stalno pozivaju na tu izjavu. Premda se Beljak posuo pepelom, ispričao te rekao da su ga isprovocirali i da je zato to napisao na Twitteru, i dalje pršte kritike na njegov račun. No, čak ni neki u njegovoj stranci nisu sretni zbog spomenute izjave pa su vjerojatno čekali pravi trenutak da iskažu svoje sveopće nezadovoljstvo vodstvom HSS-a. Upravo je to učinio čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak, ujedno član Glavnog odbora HSS-a.

On je Beljaku napisao pismo na Facebooku u kojem se ogradio od njegovih izjava i kazao da su one skandalozne. Također, napisao je da je predsjednik stranke “dosegao vrh svojih gluposti” pa ga pozvao da hitno podnese ostavku. U cijelosti prenosimo njegovu Facebook objavu:

“Već 21 godinu pod barjakom Hrvatske seljačke stranke obnašam dužnost gradonačelnika Grada Čazme koja ima duboke korijene u našem kraju. Smatram da mi to daje za pravo javno kritizirati i u potpunosti se ograditi, kako sebe tako i ostale članove, od našeg nesretnog stranačkog predsjednika stranačkog predsjednika koji nas vodi u katastrofu i do neizlječivog oporavka zabija zadnje čavle u lijes naše političke organizacije. Naime, kao što se navodi i u medijima, Krešo Beljak smatra da UDBA nije likvidirala dovoljno emigranata, a HSS, čiji je Beljak predsjednik, je stranka kaju su upravo sačuvali ti politički emigranti, a prije 30 godina u Hrvatskoj je obnovili politički prognanici i disidenti, koji su bježali pred tom istom UDBOM.

Njegova skandalozna izjava o političkim pogubljenjima, posljednja u nizu njegovih ‘bisera’, nijednog pravog haesesovca, istinskog domoljuba, ne može ostaviti ravnodušnom. Ona je jednostavno neprihvatljiva i nepodnošljiva. Tom izjavom pljunuo je na sve nas, na samu stranku kojoj je na čelu, ili iz ignorancije, obične gluposti ili oboje, teško mi je procijeniti. Puno je nezadovoljnih haesesovaca diljem Hrvatske koji su šikaniranii i ponižavani Beljakovim osudama,suspendiranjima,isključivanjima iz stranke u kojima smo desetljećima. Pri tom se služi zlouporabama statuta a često puta i falsifikatima (za što naravno imam argumente i dokaze).Vjerovali smo da će Beljak postati predsjednik koji okuplja a ne samodopadni politički kauboj koji predstavlja stranku na najgori mogući način.

Vrijednosti i stavovi koje zdušno promovira nisu one koje sa Beljakom dijeli večina članova HSSa.

Politički vođa morao bi voditi računa o porukama koje šalje jer njegove riječi imaju drugačiju težinu od onog uličarskog izražavanja kojeg često puta koristiti. Izjavom o UDBA-škim egzekucijama Beljak je dosegao vrh svojih gluposti. Budući da je razvidno da je hrvatska politika postala leglo raznih ološa,nedopustivo je da predsjednik Krešo Beljak HSS kao najstariju i časnu stranku svrstava u ovaj očito njemu blizak milje. Posipanjem pepelom za nesmotrene izjave nije dovoljno, jer izgovorene riječi javne osobe imaju težinu, a Bljakove kao predsjednika naročito.

Stoga,u ime haesesovaca diljem Hrvatske,a posebno Grada Čazme,pozivam Krešu Beljaka da ODMAH podnese ostavku na povjerenu mu dužnost predsjednika koju je obezčastio. G. Beljak, ako Vam je ikada bilo stalo do jedne od najstarijih hrvatskih stranaka na čelu koje ste pukim slučajem očito zalutali, apeliram na ono što je ostalo od Vaše savjesti – odstupite i NIKAD se više nemojte vratiti u HSS.

Stanovnicima Samobora želim svu sreću… trebat će im”, napisao je gradonačelnik Čazme na Facebooku.

