HSS-OV ŽELJKO LENART STIGAO U USKOK: ‘Je li Madjer odlučio prodati dušu vragu za Judine škude?’

HSS-ovac Željko Lenart u utorak je stigao u USKOK kako bi dao iskaz o sumnjama u političku korupciju, koja se odnosi na prebjege u Bandićev klub, a koja uključuje i njegovog dojučerašnjeg stranačkog kolegu Mladena Madjera.

“Pozvali su me iz USKOK-a da dam izjavu, vjerojatno ćemo govoriti o političkim prebjezima. Spomenut ću, vjerojatno, Mladena Madjera, Stjepana Kožića, a možda će me pitati i o Iliji Ćoriću, nagađam”, kazao je Lenart za N1 prije no što je ušao u zgradu USKOK-a.

Lenart je kazao kako ih je Madjerov prelazak iznenadio, jer su se družili i privatno, a da im se samo odjednom prestao javljati.

“Je li odlučio prodati dušu vragu za Judine škude ja ne znam, institucije su tu i one će utvrditi što se dogodilo. Bandić radi prljav posao i skuplja zastupnike. Ali sad mu je jedan otišao. Čestitam kolegi Dumboviću na odluci da napusti taj klub”, kazao je uoči davanja iskaza.