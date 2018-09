BELJAK OPET MIJENJA EKIPU? Mrak Taritaš otkrila da je već pričala s njim, a on se i ranije nudio Amsterdamskoj koaliciji

HSS-ov prvi čovjek, čini se, opet planira mijenjati jato u kojem će jurišati na iduće izbore pa se tako spominje u kombinaciji zbog koje bi mogao napustiti koaliciju s SDP-om

Nakon što je stranka Pametno odlučila napustiti tzv. Amsterdamsku koaliciju zbog afere Uljanik, GLAS Ii IDS odlučili su popuniti upražnjeno mjesto i ponuditi ga HSS-u.

Neslužbeno je to potvrdila i sama šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš koja ne krije da je razgovarala sa šefom HSS-a Krešom Beljakom, ali kaže i kako misli razgovarati sa svim strankama koje su vrijednosno blizu GLAS-u. “Mi smo otvoreni i spremni sjesti sa svakim tko nam je svjetonazorski blizak. Ne želimo biti isključivi”, kaže Mrak Taritaš dodajući kako konkretniih dogovora zasad nema. U slučaju kad bi do njih došlo, Mrak Taritaš ističe kako bi oni značili zajednički izlazak na predstojeće izbore.

Već se nudio

Pregovori s HSS-om zanimljiv su zaokret s obzirom na to da se Beljak ranije nudio tzv. Amsterdamskoj koaliciji uvjeren da bi na EU izborima zajednički osvojili mandat, ako ne i dva. Na ulazak u novu koaliciju odlučio bi se unatoč potpisanom sporazumu s SDP-om.

Beljak želi okupljanje cijele opozicije

Beljak smatra da kompletna opozicija mora staviti glave na kup jer je to jedini način da se dobije, kako kaže, “uhljebnička bagra HDZ”. “Pozdravljam svako okupljanje opozicije, i to cijele. Svi koji to ne žele rade za HDZ koji treba maknuti što dalje od državne kase”, kazao je Beljak, piše Večernji list.