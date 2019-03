HSS I DEMOKRATI UJEDINILI SE U ZAJEDNIČKI KLUB ZASTUPNIKA: Nadaju se privući i ostale stranke opozicije

“Očekujem da će nam se pridružiti i druge kolege koji će shvatiti da je jedini način da se s vlasti skine ovakav reakcionarni HDZ da se okupimo“, apelirao je Mrsić

Predsjednici HSS-a i Demokrata Krešo Beljak i Mirando Mrsić izvijestili su u srijedu kako su te dvije stranke sklopile sporazum o osnivanju zajedničkog saborskog kluba koji će se zvati Klub HSS-a i Demokrata, a kroz koji će nastaviti dosadašnju uspješnu suradnju te predlagati konkretne mjere za boljitak Hrvatske.

Beljak je izrazio je zadovoljstvo jer je, kako je rekao, Mrsić prepoznao Klub HSS-a kao mjesto svog budućeg rada te istaknuo da je to poruka kako Amsterdamska koalicija ima za cilj okupljanje svih progresivnih snaga i pojedinaca koji žele biti napredno lice Hrvatske. „Nadam se da će ovaj potez naše dvije stranke slijediti i ostale stranke opozicije kako bismo zajednički došli do cilja, a cilj je preuzimanje odgovornosti za budućnost Hrvatske i rješavanja svih onih koji su doveli do toga da naša Hrvatska, ne samo da stagnira, nego iz dana u dan tone sve dublje i dublje“, poručio je Beljak sa konferencije za novinare u Hrvatskom saboru.

To je, kako je kazao, nastavak dosadašnje uspješne suradnje. “Sada će to biti na jednoj višoj razini kroz zajednički rad u Saboru. Puno je tema za koje ćemo predložiti konkretne mjere“, najavio je Beljak.

Mrsić: Nastavak suradnje unutar Amsterdamske koalicije

Mrsić je istaknuo da su Demokrati stranka dijaloga koja okuplja, a ne razdvaja. „Formiranje zajedničkog Kluba HSS-a i Demokrata vidim kao nastavak suradnje unutar Amsterdamske koalicije i priliku da pred Sabor stavimo nove prijedloge zakona koji će pokazati smjer u kojem želimo voditi Hrvatsku“, kazao je Mrsić, dodavši da je glas za Amsterdamsku koaliciju glas protiv vladajućih elita. „Ovo je još jedna mogućnost da promoviramo ideje lijevog centra, da predlažemo zakone koji će rješavati probleme građana i ovo je tek početak okupljanja u Saboru. Očekujem da će nam se pridružiti i druge kolege koji će shvatiti da je jedini način da se s vlasti skine ovakav reakcionarni HDZ da se okupimo“, apelirao je Mrsić.

„Glas za Amsterdamsku koaliciju je glas za otvorenu Hrvatsku koja nudi napredno lice, a protiv HDZ-a, protiv bahatog premijera koji podržava ministricu koja 1003 dana vozila bez vozačke dozvole, protiv ministra zdravstva koji smatra da se od rada ne obolijeva i protiv ministra Pavića koji jedino zna slušati briselske birokrate umjesto da sluša svoje građane“, zaključio je Mrsić poručivši da će građanima predložiti novi smjer i novo lice Hrvatske.

Mrsić: Počasni doktorat M. Bandiću sramota za Sveučilište

Počasni doktorat Milanu Bandiću Mrsić je ocijenio sramotom za Sveučilište u Zagrebu. „Obrazloženja za dodjelu titule je očito smokvin list da se pokriju neke druge zasluge. Ako je Bandić zaslužan za izgradnju Muzičke akademije, onda počasni doktorat treba dati svim građanima Zagreba koji su izdvojili svoje novce za poreze i prireze, a njihove novce troši Bandić. Nadam se da će proraditi pamet među članovima Senata i da taj počasni doktorat ipak neće biti dodijeljen“, poručio je Mrsić.